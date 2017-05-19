新闻分析：“罗纳德·里根”号出港驶向何方

当地时间16日下午，“罗纳德·里根”号航母结束定期检修，驶离位于日本神奈川县的横须贺驻日美军基地，正式开始执行巡航任务。
“罗纳德·里根”号航母打击群此次从横须贺出港并未公布任务的具体内容和执行时间，引起舆论的种种猜测。
战力几何
“罗纳德·里根”号是“尼米兹”级核动力航空母舰的第九号舰，全长333米，满载时的排水量高达10.1万吨。据悉，这个数值约是日本引以为傲的“准航母”——“出云”号的4倍。
“罗纳德·里根”号的核心战力为舰载机所组成的“第五航母航空团“，它拥有由F-18“超级大黄蜂”及EA-18G“咆哮者”所组成的5个飞行队，共计约有50架战斗机。除此之外，“第五航母航空团”还有E-2C“鹰眼”预警机､C-2A“灰狗”运输机､MH-60R“海鹰”特种直升机､MH-60S“骑士鹰”多用途直升机等多种先进辅助装备。
日本军事评论家关贤太郎称，美国的航母打击群通常包括1艘航母､3艘“宙斯盾”驱逐舰和1艘核动力潜艇，阵容十分强大。光是舰载航空团就拥有数十架战斗机，几乎可匹敌某些小国整个国家的空军战力。而“罗纳德·里根”号服役时间较短，战机等装备更为先进。
高调驻日本
“罗纳德·里根”号被部署在位于日本神奈川县的横须贺驻日美军基地，是美国海军在西太平洋军事遏制力的象征。
自1973年“中途岛”号入港以来，在横须贺部署航母已成为美国海军的惯例。2008年，随着上一任“小鹰”号退役，横须贺港迎来了第一艘核动力航母——“乔治·华盛顿”号。
2015年，“乔治·华盛顿”号由于到期需要返厂更换燃料棒，提前从横须贺“退役”。同年10月，同属核动力航母的“罗纳德·里根”号高调替补入港，并与日本海上自卫队举行了联合检阅仪式。
显示武力做法不可取
“罗纳德·里根”号每年通常进行6至8个月的巡航任务，剩下时间在横须贺港整修，按照惯例，在出港执行长期任务时，多会前往西太平洋､印度洋的盟国及友好国家海域巡航或进行军事演练。然而，由于目前朝鲜半岛局势处于紧张状态，舆论对航母的航行目标做出种种猜测。
在半岛局势最为紧张的4月，由于“罗纳德·里根”号尚在定期检修，美军派遣“卡尔·文森”号航母打击群前来“助阵”。《读卖新闻》援引日本政府相关人士的话说，“罗纳德·里根”号此次或将接棒“卡尔·文森”号，赴半岛周边海域继续对朝鲜施压。
日本前外务省官员孙崎享认为，美国目前的军事重心仍在中东，不愿也难以维持两个正面战场，对朝鲜采取军事行动的可能性较小。
也有一些媒体猜测，“罗纳德·里根”号或将赴南海，再次开启所谓的“自由航行”计划。分析人士指出，利用航母舰队彰显军事存在的做法非但无助于问题的解决，反而会加剧紧张局势，毫无可取之处。(新华社记者王可佳)
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