日本经济实现连续五个季度增长 消费和出口均好转

日本内阁府5月18日发布的2017年一季度国内生产总值（GDP）快报值显示，剔除物价变动影响的实际GDP环比增长0.5%，换算成年率为增长2.2%。这是连续第五个季度实现增长。个人消费情况好转，出口也实现增长。
据《日本经济新闻》网站5月18日报道，接近生活实际感受的名义GDP增长率环比持平，换算成年率为减少0.1%。名义GDP时隔五个季度减少。
在实际GDP的具体项目中，从贡献度看，内需增长0.4%，外需增长0.1%。从不同项目来看，个人消费增长0.4%，连续五个季度增长。生鲜蔬菜的价格暴涨告一段落，消费者心理出现改善。
出口增长2.1%，进口增长1.4%。以亚洲为中心的需求保持坚挺，出口扩大。日本国内的需求增长，进口量增加。
生产活动恢复，设备投资增长0.2%，连续两个季度增长。住宅投资增长0.7%。公共投资减少0.1%。民间库存对GDP的贡献度为正0.1%。
体现综合物价动态的GDP平减指数同比下降0.8%。剔除进口品类变动的日本国内需求平减指数增长0.1%。
同时发布的2016年度实际GDP同比增长1.3%，连续两年实现正增长。名义GDP同比增长1.2%，连续五年实现增长。
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