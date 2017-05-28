特朗普首次派舰“巡航”南海

5月24日，美国国防部派遣海军“巡航”南海，这是特朗普上任后的首次此类行动。观察人士说，美军此次“自由航行”时机比较敏感，因为特朗普正寻求北京配合控制朝鲜的核威胁，这可能给中美关系蒙上阴影。自今年4月以来，两国关系已经表现出回暖迹象。
据香港《南华早报》网站5月25日报道，美国战略与国际问题研究中心专家葛来仪说，此举显示了华盛顿在南海争议上的政策延续性。
她指出，美国防长马蒂斯将在今年6月初举行的年度香格里拉对话会上就华盛顿的亚洲战略发表演讲。
她说：“如果美军没有开展任何航行自由行动，那么他肯定将在会上遭到批评。”
上海的一名军事专家表示，美国的行动表明，特朗普即将推出一个全面的对华经济和安全政策。
他说：“最近的行动似乎是对中国的一个警告，表示华盛顿无意在南海争议问题上作出让步。”
据西班牙《国家报》网站5月25日报道，“杜威”号进入南海可能带来的影响还是未知数，但此前蒂勒森被提名为国务卿时发出的威胁得到了印证。他曾在当时将中国在南海造岛建礁的行为与俄罗斯在克里米亚的行为相类比，并称美国应该对此采取强硬姿态。
另据美国《国家利益》双月刊网站5月24日报道，美国和日本在南海联合展示战力以对付中国。
美国军方官员说，美日舰艇在有争议的南海地区完成了联合战力展示，显然是要展现盟国之间的合作与协同能力，并在该地区挑战中国。
据美国海军发表的声明，本月早些时候，美国海军和日本海上自卫队的舰艇在该地区完成了“通过”演习，其中包括人员交流、相互使用飞行甲板、通信演习、排兵布阵战术和跟踪演习等。美国海军参与演习的有“科罗纳多”号濒海战斗舰，日方参与演习的包括“出云”号直升机驱逐舰，以及“涟”号导弹驱逐舰。
美国海军的声明说，这三艘军舰进行了精确操作演练和通信演习，重点是确保两国海军做好在未来行动中高效合作的准备。
报道称，美日在该地区增加存在和加强协作，是毫不含糊地向中国发出“威慑”或“抗衡”信息。因此，“通过”演习据初步观察似乎是例行公事，但毫无疑问是南海局势持续紧张的大背景下举行的。近年来，五角大楼尖锐批评中国在南海争议岛屿部署武器的做法，这使中美在这一存在严重争端地区的紧张关系更加复杂。
法新社5月10日报道，中国外交部发言人陆慷5月10日证实了美方此次行动，称军舰“未经中国政府许可，非法进入中国南沙群岛有关岛礁邻近海域”。陆慷在例行新闻发布会上说，有关部门依法对美方舰艇实施了监视。
陆慷称中方对此表示强烈不满和坚决反对，“我必须指出，美方军舰有关行为威胁了中国主权和安全利益”。
另据台湾“中央社”5月10日报道称，中国大陆国防部发言人杨宇军说，美国海军驱逐舰“未经中国政府允许，非法进入中国南沙群岛有关岛礁邻近海域，中国军队当即采取应对行动”，他并指已派军舰警告驱离。
杨宇军说，当时解放军海军航空兵两架歼-11战斗机、一架运-8警戒机“紧急升空赴相关海域巡逻警戒”，“广州”号导弹驱逐舰、“绵阳”号导弹护卫舰和“临汾”号护卫舰“迅即对美军舰进行识别查证，并予以警告驱离”。
杨宇军表示，大陆将根据需要“加大海空巡逻力度，加强各项防卫能力建设，坚定捍卫国家主权和安全，坚决维护南海和平稳定”。
路透社5月10日报道称，在美国海军一艘军舰驶近南海一处有争议岛礁之际，中国5月10日命令战斗机紧急升空。中国谴责美国这次巡逻是对和平的非法威胁，反而表明了中国在该地区建设防御设施的必要性。
中国国防部称，两架战斗机受命紧急升空，3艘军舰跟踪了这艘美国军舰并要求其离开。国防部称，美国此次巡逻“再次证明了中方在南沙有关岛礁进行防御设施的建设完全合理，很有必要”。
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