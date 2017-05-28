马来西亚警方成功捣毁ISIS分支的武器走私

（2017年3月25日在印度尼西亚首都雅加达东部一公共汽车站发生爆炸袭击）
随着泰国边境一名牛农的投降，马来西亚警方在上星期成功捣毁了一个向马来西亚境内走私武器的伊斯兰国组织（ISIS）分支。
新加坡《星期天时报（The Sunday Times）》报道，马来西亚警察总长哈立德·阿布·巴卡尔（Khalid Abu Bakar）昨日（27日）在一份声明中表示，名为Muhammad Muzaffa Arieff Junaidi的牛农于上周二在马来西亚吉兰丹北部的兰斗班让（Rantau Panjang）小镇，向警方自首。
这名27岁的牛农在两个月前逃到泰国，以躲避警方对该恐怖主义分支的追捕行动。
据报道引述，警察总长哈立德透露：“嫌疑犯被命令携带一把M4卡宾枪和一把手枪，于3月22日通过哥乐河（Golok River）偷渡到泰国南部，以逃避持有枪械的指控。”
马来西亚反恐部门特殊分支主任阿育（Ayob Khan Mydin Pitchay）也告诉《星期天时报》说，连同三月份的两次捕获行动，ISIS在马来西亚的武器走私集团已经被瓦解。
阿育补充道，在警方将Muzaffa列为通缉犯并呼吁公众提供有关他的信息之后，该嫌犯在躲藏两个月后决定向警方自首。
报道指出，该恐怖主义分支在过去一年来不断试图从泰国走私武器到马来西亚境内，为在马来西亚和周边国家进行袭击而建立武器库存。三月份的捕获行动被视为是马来西亚当局第一次发现与ISIS有关的武器走私。
马来西亚当局认为，该恐怖主义分支至少持有五把半自动手枪、一把泵动式枪和一把M4卡宾枪突击步枪。
另外，哈立德也透露，上周还有5名ISIS恐怖分子被捕。其中一名是退休军事人员，他向叙利亚的ISIS提供约2万令吉（6475新元），而他的儿子也加入了该恐怖组织。
上周，向ISIS表示效忠的武装分子袭击了菲律宾的马拉维市，而雅加达所出现的两名自杀式炸弹手则杀害了三名警员。掌管国内安全的马来西亚副首相阿末扎希（Ahmad Zahid Hamidi）表示，这些袭击与去年3月杰迪（Mahhammad Wanndy Mohamed Jedi）在叙利亚被击毙有关。该名恐怖分子被称为东南亚地区的ISIS活动协调员。
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