姑娘不慎落入长江漂1公里奇迹生还 专家：偏胖身材救了她

据《成都商报》报道，24日晚，年仅23岁、不会游泳的成都姑娘刘芳在泸州长江边救人后，不慎落水被江水卷走。相关部门持续搜救无果，就在大家都对刘芳不抱任何生还希望之际，她突然给老公打来了电话。
经事后调查，原来小刘被卷走后失去知觉，1公里外的水中醒来，扑腾爬上船身，自己清醒过来走上岸的，堪称创造了长江落水者生还的“奇迹”。
据悉，24日晚，在泸州长江边上，小刘在救起一名落水的姑娘后，自己却不慎掉入了长江，被江水卷走，姑娘消失在江面。
民警接到消息后，马上沿江边搜救，并调来快艇朝下游搜救，海事部门和辖区消防也赶来。
但由于刘芳落水点水流湍急，下游不远的地方就是长江与沱江交汇点，因而形成宽阔的江面，烟波浩渺，这就为搜救带来了难度。
长航公安、消防、海事组成的搜救队，兵分两路沿长江搜寻。为了在夜间有效视物，长江巡警快艇上的救援人员打开夜视灯，岸上的搜救人员也用上了大功率探照灯。但是，宽阔又黑暗的江面上，已经没有刘芳的影子。两路人马沿江搜救一个多小时无果。
就在大家都对刘芳不抱任何生还希望之际，却惊喜地接到了刘芳生还的消息。
长航公安局的民警们称，做了十来年的水上警察，从来没遇到如此生还的事。 对于落水后为何又没被淹死，刘芳自己也无法解释。
专家称，虽然案例很罕见，但也不是完全没有可能。“长江的水流虽然急，但也不如岷江、金沙江的水急。如果是金沙江，可能人被江水裹挟碰撞，会遭到致命碰撞。若彻底排除第三方施救，刘芳之所以没被江水卷走，应该是她没被冲到江心，而且没有沉到水面下，一定是漂流在水面上。”
具有丰富的水上救援经历的宜宾临港海事处处长王毅分析认为，刘芳身体偏胖，本身具有一定的浮力，如果体内憋气，浮力更大；刘芳落水后很快失去知觉，江水足以将她身体浮上水面，此时刘芳没有挣扎，没有用力扑腾，类似于“假死”漂浮水面，反而救了她。
姑娘好样的，这叫好人有好报。
这位姑娘的“传奇经历”曝光后，胖子们这回终于“扬眉吐气”了。网友争先留言：“现在不嫌弃我们胖了吧！”“胖的好处，关健时刻总能体现出来，特别是心善的人，体现的更淋漓尽致。”“好不容易减了三 十斤，专家是想骗我胖回去？”
还有网友戏谑称：找女朋友一定要找偏胖的，这样她问你先救她还是先救你妈的时候你就可以说先救妈，你自己会飘上来的……
不过，正当胖子们嘚瑟的时候，有网友跳出来提醒：“敲黑板！那些给胖找理由的请注意！人家是偏胖！你这样胖的下去会沉底的，我跟你讲！”
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost