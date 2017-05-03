日本护卫美舰意在牵制中国和朝鲜

日本《读卖新闻》5月2日刊发题为《海上自卫队与美海军推进一体化行动》的文章称，日美两国政府1日首次实施了海上自卫队护卫美舰的行动。2016年3月施行的安全保障相关法解禁了这种做法。日美朝着团结起来保卫亚太地区安全的方向迈出了重要一步。此举不仅是为了遏制进行核和导弹开发的朝鲜，也是为了牵制持续军事扩张的中国。今后，海上自卫队与美国海军将推进行动的一体化。
文章称，平时护卫美舰对于日美两国政府来说是多年来的一个课题。美方一直强烈要求海上自卫队向在亚太地区发挥威慑力的美国海军提供补充。安保相关法从法律上保证了护卫美舰的合法性。在该法实施一年多后，护卫美舰终于付诸行动，日本政府高官称，“这象征着日美同盟的深化”。
文章称，关于这次行动，日本政府以军事机密为由，没有正式公开消息。日美3月开始协调此事，最后决定5月海上自卫队在太平洋与美海军补给舰开展联合训练时，实施护卫美舰行动。日方认为，这样做避免了在东海和南海开展行动刺激中国和朝鲜的可能性，通过将轻武装的补给舰作为护卫对象，能够弱化刺激，制造一个谨慎的开端。
文章称，日美今后将考虑在中国加强海洋活动的东海也实施护卫美舰行动，并开始护卫宙斯盾舰，以分阶段提升护卫美舰的水平，提高日美共同行动的实效性。
文章称，在朝鲜半岛局势日益紧张的背景下，有人对此时实施护卫美舰行动持慎重态度。
日本《东京新闻》5月2日刊发社论称，防卫相稻田朋美首次下令让自卫队执行“护卫美舰”的任务。在美国与朝鲜军事紧张局势日益加剧的背景下，日本这一举动具有强烈的彰显日美加强合作的政治意味。然而，护卫美舰真的是自卫队的必要任务吗？这值得怀疑。
社论称，护卫美舰是基于安倍政府强行通过并于去年3月得以施行的安全保障相关法的新任务。在护卫美舰的过程中，如果遇到美军遭攻击或妨碍的情况，自卫队为阻止攻击可以使用武器，因此自卫队执行的是可能引发纠纷的任务。
社论称，不可否认的是，这次护卫美舰活动，比起军事合理性，是政治意图先行。其一，这释放出了美军和自卫队联合应对东亚军事紧张局面的信号。但是，日美特意加强合作，反而可能会加剧东亚紧张局势。其二是安倍政府的意图，其目的在于增强日本的军事作用。美国舰船在这一海域原本几乎不需要接受护卫，但日本政府决定派遣“出云”号提供护卫，其目的在于，使宪法学者等专家断定违反宪法的安保法成为既定事实，加快自卫队与美军的军事一体化。
社论称，面对朝鲜的挑衅行动，美国特朗普政府称，包括军事攻击在内的所有选择都已在桌面上。安倍政府应该做的，不是与美国统一步调加强施压，而是要耐心敦促有关国家通过对话和国际协调缓和紧张局面。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost