特朗普邀请访问白宫，菲律宾总统杜特尔特：“没空”

菲律宾总统杜特尔特周一说，他可能不会接受特朗普总统的邀请访问白官，因为他太忙了。
杜特尔特说:“我无法做出任何明确的承诺。我要前往俄罗斯，我还要去以色列。”
特朗普周六向杜特尔特发出的邀请引发了人权活动人士的批评。杜特尔特是一名专制领导人，有人指责他下令对涉嫌贩毒者进行法外残杀。人权活动分子说，让杜特尔特访问白宫意味着白宫对杜特尔特的政策背书。自他上任以来，已经有数千人在菲律宾遭到枪杀。
白宫官员说，特朗普已经同杜特尔特通电话，努力修复美国和菲律宾最近紧张的关系。白宫办公厅主任赖因斯·普里伯斯说，特朗普还希望在亚洲建立一个统一阵线，以反对朝鲜追求核与导弹技术。
杜特尔特说，他同特朗普的谈话是友好的，并且他敦促特朗普谨慎处理朝鲜问题。
杜特尔特曾说奥巴马总统是“婊子养的”。周一他表示，他同美国的分歧在很大程度上同奥巴马有关。杜特尔特说：“我同美国国务院与奥巴马之间不只是疏远，而是存在严重不和。奥巴马曾发表公开讲话来反对我。”
他又说:“情况已经改变。现在美国出现了新的领导层。”（美国《纽约时报》网站）
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