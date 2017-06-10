俄欲将千岛群岛打造成“海上堡垒”

俄新社网站6月8日刊发题为《千岛群岛的松轮岛是否将成为俄太平洋舰队新基地》的文章称，俄罗斯国防部与俄地理学会向千岛群岛的松轮岛联合派出的第二支考察队，8日在艾纳湾和双子湾登陆。太平洋舰队的船只将100多位军人和学者以及30件技术装备运到这里。
文章称，早些时候，国防部宣布了在松轮岛建造太平洋舰队船只停泊站和重建机场的计划。俄防长谢尔盖·绍伊古说：“我们打算重建，而且不只是重建，还将积极开发这个岛屿。”
6月至9月，国防部考察中心、地理学会和海军计划绘制该地区地图，调查萨雷切夫火山、水文地理和沿海海底大陆架的情况，并编订沿海水域海洋生物图册。孤零零的松轮岛面积不过52平方公里，它引起这样大的关注并非没有缘由。
海军将考察在千岛群岛建立舰船停泊站的可能性。远程航空兵对此也感兴趣。对松轮岛的两次考察实际上是一次完整周期的考察工作，它必须在大规模建造新海军基地、确切地说是太平洋舰队的物资技术保障站之前完成。第一次考察松轮岛是在2016年5月至7月进行。
文章称，松轮岛位于千岛群岛中部，距堪察加彼得罗巴甫洛夫斯克670公里，距日本北海道740公里，行政上归萨哈林州管辖。二战期间，松轮岛曾是日本最大的海军基地之一。岛上原住民是以狩猎为生的艾纳人，1875年他们被日本军人赶走了。1945年，苏联边防部队入驻松轮岛，随后是防空部队。2000年，松轮岛的军事设施被封存起来，其后15年该岛无人居住。
文章称，松轮岛很像海洋中的堡垒。它被无法攀登的悬崖峭壁和过去的军事设施严密地护卫着。日本建造的永久火力点、马路、军用机场的跑道以及用途不详的大面积地下建筑都保存得不错。
松轮岛西南部有一个可供舰船停泊的便利且相对安全的海峡，日本人的码头就在这里。从上世纪30年代起，松轮岛就是日本人朝堪察加扩张的跳板。1945年8月，苏联空降兵在松轮岛上发现了一批几乎没有反击能力的日本人：在3800名投降的士兵和军官手里共有2000支步枪，飞行员、海员和炮兵几乎绝迹。地位特殊的松轮岛迄今仍藏着许多秘密。
文章称，俄罗斯在海上与12个国家相邻，它们并非全都对俄友好，迄今美国还在对俄实施军事-政治遏制。日本觊觎被俄罗斯占领的四个岛屿：择捉、国后、齿舞、色丹。因此，俄罗斯强化远东防卫之举看起来非常合理。从2015年起，俄开始打造统一的岸防系统，该系统对控制千岛群岛和白令海峡、掩护海军部署路线和提高海军战略核力量的战力不可或缺。建立钢铁般的千岛群岛防线相当有效。
在千岛群岛，新的部队正在组建，现代化基础设施不断建造。俄罗斯在国后岛部署了最新式“舞会”超音速岸基导弹，在择捉岛上部署了“棱堡”导弹系统。此前这两个岛上还出现了机枪炮兵营。此外，国防部在堪察加部署了第一个“棱堡”岸基导弹连，并打算到2018年在楚科奇作战方向上部署一个新的岸防师。
文章称，进行大规模军事建设具有充分的理由，就连日本商业新闻网站也承认：“如果任由美国海军在鄂霍次克海活动，整个俄罗斯国防战略的根基就会坍塌……此外，俄罗斯要想尽快开发北方海路，必须增强千岛群岛附近海域的军事基础设施。”
如今鄂霍次克海几乎完全处于岸基导弹的掩护之下。新导弹的能力有助于在距旧金山市和美国怀俄明等州核力量基地4000海里的地方，构建最适合战略核潜艇进行战斗巡航的反介入及区域拒止地带。
文章称，千岛群岛和堪察加应当变成俄罗斯牢不可破的海上堡垒。小小的松轮岛对实现该目标具有重要意义。
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