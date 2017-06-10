美国石油出口正成为全球市场上一股新生的破坏力量

根据《华尔街日报》对美国能源部和美国国际贸易委员会数据的分析，在今年年初以来的某些月份中，美国的石油出口量达到每天100万桶，较2016年的日均出口量增长一倍，而且美国2017年全年的日均出口量也有望达到这一水平。虽然美国国内供应过剩和油价低迷（目前徘徊在每桶50美元一下）的局面，导致石油公司放慢了钻探的步伐，但自美国国会2015年底取消路易斯安那州出口禁令以来，德克萨斯和路易斯安那州出口的石油出现大幅增长，将美国水力压裂钻探技术革命的成功带到了新的市场。
美国IHS能源咨询公司副总裁库尔特·巴罗表示，全球原油供应过剩加上极低的油轮租金，正在颠覆石油市场的格局。虽然美国的石油出口只占全球出口的1％，却是一个帮助拉低油价并使其每桶45至55美元的区间波动的新因素。对于美国石油开采企业而言，出口是一个减压阀。美国的石油公司正在增加产量，到明年甚至不用到明年，美国油企的日产量有望超过1000万桶，再创历史新高。美国国际贸易委员会的数据显示，1至4月美国出口超过1.1亿桶原油，这在一定程度上得益于石油输出国组织（欧佩克）暂时减产的决定。
美国石油出口增加的主要原因是，今年迄今的多数时间美国原油价格都较国际基准布伦特原油价格低大约2.5美元/桶。这一价差使得美国原油付费运输到更远的地方有利可图。美国能源部分析师梅森·汉密尔顿称，美国原油出口增加的另一大原因是所谓的回程运输经济。从中东向德克萨斯州运输原油的油轮通常在卸载之后空船返航。现在这些油轮可以运载美国原油，返航途中在欧洲停留。美国的汽油、柴油、丙烷等成品油的出口量扔是原油出口量的九倍，但这种情况可能会开始发生改变。
2013年，在美国得到特别许可出口的少量原油中，99％出口到了加拿大。自取消出口禁令以来，美国原油已出口到30多个国家，中国、哥伦比亚和英国成为大买家。美国政府截止至4月的最新数据显示，今年年初以来美国出口原油的39％由亚洲买家购买，加拿大的购买比例已降至30％，欧洲和拉丁美洲炼油厂的购买比例分别为22％和9％。
作为全球最大的原油进口国，中国过去进口的原油过半来自沙特阿拉伯、安哥拉、伊朗等欧佩克成员国。不过根据美国能源部的信息，在去年中国国内的原油产量大幅下降之后，中国正在增加来自美国和巴西的原油进口量。中国去年12月的原油进口量达到创记录的860万桶/日。
目前来看，美国石油占欧洲石油进口比例仍然较小，今年前四个月总量略低于2500万桶。但美国向欧洲出口石油仍然给俄罗斯造成挑战。（华尔街日报）
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