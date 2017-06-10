创建网络部队，扩大导弹防御——日本提出多项增强防卫新建议

日本自民党安全保障调查会向政府提出的旨在加强防卫力量的建议内容曝光。建议称，在朝鲜进行核导开发的情况下，日本应该拥有打击国外敌方基地的能力，并明确提出要扩大导弹防御网络，创建具有网络攻击能力的部队。该建议将于6月中旬提交给日本首相安倍晋三。
据《日本经济新闻》网站6月9日报道，自民党安全保障调查会要求，把这一建议体现到政府下半年开始讨论的2019年度至2023年度中期防卫力整备计划（中期防）中。现在的中期防确定了截至2018年度的计划。
报道称，上述建议就攻击敌方基地能力的问题指出，为提高遏制力和应对能力，“要立即开始讨论”。作为具体办法，该建议提到引进巡航导弹。日本历届政府都认为，拥有攻击敌方基地的能力在宪法上是得到允许的。安倍首相2月在国会审议中进行答辩时说，“应该使讨论常态化”。
鉴于朝鲜不断试射导弹，上述建议也提出应该拥有网络攻击能力，用截击导弹应对来自朝鲜的第一次导弹袭击，为防止第二次导弹攻击，要侵入对方的网络，实施网络攻击。建议设定了与巡航导弹配合使用以提升打击效果的方案，并明确提出要创建新的网络部队。
防卫省有100人左右的自卫队“网络防卫队”。伴随着网络部队作用的扩大，建议要求讨论为使用民间人才而推动政府与民间交流等内容。
报道称，围绕弹道导弹防卫的问题，建议要求讨论引进新的陆基“宙斯盾”截击系统与地面配备型“萨德”反导系统。日本政府也倾向于引进陆基“宙斯盾”系统。防卫省打算在2018年度预算中列入相关调查费。
有关自卫队装备的问题，建议提出要增加最新式隐形战斗机F-35A的数量。日本政府计划从明年中期开始部署F-35A，共引进42架。
报道称，要落实建议的内容，还面临诸多问题。拥有攻击敌方基地能力一事，有可能会引发修改现行日美同盟前提条件的讨论。目前的规定是，美国行使攻击能力，日本提供后方援助，两者是一方持“矛”一方握“盾”的关系，因此美国国内也很担心日本谋求“军事自立”或与周边国家发生摩擦。
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