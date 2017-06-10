科米证词或为未来“弹劾”特朗普铺路

联邦调查局（FBI）前局长詹姆斯·科米8日坚称，特朗普总统之所以解除他的职务，是为了干预他对俄罗斯与特朗普竞选活动关系的调查。他直截了当地指责白宫散播“谎言”。
据美联社6月8日报道，科米还透露，为了推动调查，他安排公布了有关他与总统私人谈话的信息。
报道称，科米在人们翘首以待的国会听证会上的证词引起了全国的关注。证词引人入胜地讲述了他与特朗普的交谈，凸显了他上个月意外被解职之前导致两人关系恶化的严重不信任。
报道称，在间或具有爆炸性的陈述中，科米把特朗普描述为一位藐视联邦调查局独立性的领导人，同时明确表示，他认为特朗普提出的停止调查前国家安全顾问迈克尔·弗林的要求是以总统身份发布的命令。
他认为特别检察官罗伯特·米勒可以对他被解职的经过以及特朗普对他的总体态度展开调查，以确定特朗普是否阻碍司法。
科米承认，他曾多次告诉特朗普，他本人并不是调查对象。特朗普的私人律师马克·卡索威茨抓住这一点，坚称这段证词表明特朗普“无论从表面上还是从实质上都从未下令或建议科米停止调查任何人”。
报道称，科米在历时两个多小时的参议院情报委员会听证会快要结束时说：“我之所以被解雇，是为了以某种方式改变对俄罗斯的调查行动。”
彭博新闻社网站6月9日报道称，参议院听证会充满戏剧性，焦点是特朗普总统是否试图阻止有关俄罗斯插手2016年大选的部分联邦调查。听证会后，被解职的联邦调查局局长科米和特朗普都指责对方就两人私下会面的情况说谎。
报道称，科米8日出席了参议院情报委员会历时两个半小时的听证会。他说，特朗普为解雇他而提出的变幻不定的理由“纯属谎言”。他说，他之所以就他们的谈话撰写了详细备忘录，就是因为他担心总统会以不实之词讲述他们会面的情况。
特朗普的私人律师卡索威茨数小时后予以还击。科米曾说，特朗普要求他效忠，还授意他停止对前国家安全顾问的调查。卡索威茨驳斥了这种说法。
他在华盛顿告诉记者：“此次向全国披露的重要事实差不多是这些事件发生的漫长过程中仅有的未被泄露的事实。总统认为自己是完全清白的。”
听证会尚在进行时，白宫就做出了回应。发言人萨拉·桑德斯说：“总统不是骗子。”
另据埃菲社6月8日报道，期待已久的联邦调查局前局长科米8日在参议院的证词可能为未来开启针对特朗普总统的“弹劾”程序铺开道路，科米指控特朗普为阻碍司法多次撒谎。
报道称，科米经过庄重宣誓，详细讲述了从特朗普去年11月当选至今年5月9日自己被解雇期间，他与特朗普之间进行的9次对话。
科米的证词意味着特朗普还不到半年的总统生涯出现了重大转折点，将特朗普置于“弹劾”深渊，此外还可能导致共和党在2018年的国会选举中失去统治地位。
哈佛大学宪法权利教授劳伦斯·特赖布指出，如果科米的证词属实，那就说明特朗普的行为确有“不当”，针对特朗普的一些可能具有灾难性后果的指控也更加讲得通。
报道称，民主党参议员已经对特朗普阻碍司法侃侃而谈，这个罪名或将使总统遭到罢免，即使特朗普没有直接或者间接参与到俄罗斯干预美国大选的意图中。
民主党参议员克里斯·墨菲8日表示，对特朗普的围困之墙正在逐渐合围，他要求总统就科米的指控作出澄清。
参议院民主党领袖查克·舒默表示，有很多问题需要回答，国会和特别检察官米勒的调查人员有很多工作要做。
报道称，米勒在科米被解雇一周后被任命为特别检察官，负责调查特朗普竞选团队和俄罗斯关系一案。此案令人想起导致尼克松总统在1974年辞职的“水门事件”丑闻。
在不断出现的丑闻中上台的特朗普总统的未来或将取决于米勒和国会的调查结果。
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