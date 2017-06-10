英大选保守党遭"当头一棒" 硬脱欧或失政治基础

英国保守党在提前举行的议会选举中失去了绝对优势地位，首相特雷莎·梅表示，在北爱尔兰民主统一党的支持下，她将组建新政府。
据法新社6月9日报道，梅在从白金汉宫返回她位于唐宁街的办公室后说：“我刚刚拜会了女王陛下，现在我会组建一个新政府：一个能够带来确定性和在这个关键时刻带领英国前进的政府。”
路透社6月9日报道称，梅首相9日说，她将组建新政府以提供确定性，并领导英国与欧盟进行谈判，成功达成脱欧协议。
梅在首相官邸外说，在议会她可以依赖北爱尔兰民主统一党“朋友”的支持。
她说：“我们将继续与我们的朋友和盟友合作，尤其是民主统一党的朋友和盟友。”
路透社6月9日还报道称，英国选民在8日的大选中给了梅首相当头一棒，她提前进行选举，本是为了增强对于脱欧谈判的操控，不成想反而丢掉了在议会中居绝对多数席位的优势。
报道称，这是英国选举历史上最牵动人心的夜晚之一。事后政界人士和评论家称梅提前举行选举的决定铸下大错，并对她在竞选中的表现冷嘲热讽。
在已宣布结果的649个席位中，保守党赢得了318席。虽然保守党是获得席位数最多的单一政党，但未能赢得掌握议会过半席位所需的326席。工党赢得261个席位。
德新社6月9日报道称，工党领袖杰里米·科尔宾9日对英国媒体说，工党已成为英国选举的赢家，并“做好了为人民服务的准备”。
他对英国广播公司（BBC）说：“我们提出了我们的政策——强有力且充满希望的政策——并得到了民众令人惊异的反应。我想谁赢得了选举已经很清楚。”
他对天空新闻频道说：“在选举中失败的是保守党。保守党在选举中提出的观点失败了。我想我们需要改变。”
工党影子大臣约翰·麦克唐奈对BBC说，工党对不能形成多数政府感到“失望”，但工党“在竞选中的成就是巨大的”。
路透社6月9日报道称，在梅首相的保守党失去议会绝对多数党地位后，英国自由民主党领袖蒂姆·费伦9日表示，自由民主党不会参加梅的联合政府。
费伦说：“如果特雷莎·梅，或者保守党的其他什么人，来与自由民主党接触，请求得到我们的支持，以实现他们的计划，那么让我把话说明白：没有交易胜过一桩坏交易。”
他说：“不会有交易，不会有联盟。”
美联社6月9日报道称，苏格兰民族党领导人妮古拉·斯特金9日说，英国保守党“鲁莽的”脱欧方式应被抛弃。
在梅失去保守党在议会的绝对多数席位后，斯特金说，首相已“失去所有权威和公信力”，应该辞职。
西班牙《国家报》网站6月9日报道称，当地时间8日公布的出口民调结果显示，英国首相梅领导的保守党在当天举行的英国大选中领先，但她继续执掌唐宁街10号的力量将被削弱。这意味着这位现任首相和保守党将在大选中胜出，但将“身负重伤”。此次大选暴露出了梅的领导能力和施政计划的弱点。
报道称，此前，欧盟首席谈判代表米歇尔·巴尼耶已经确定，将于本月19日与英国开启脱欧正式谈判。这将是此次议会下院选举后产生的英国新政府面临的第一个重大挑战。当然，还有其他棘手问题等待着梅的新一届政府，其中包括国家安全受到伊斯兰恐怖主义严重威胁、苏格兰独立意图造成的领土分裂风险，以及带领英国走出这个充满政治意外的特殊阶段。
尽管英国脱欧的结果不可预知，但不管怎样，此次大
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