中俄商讨军事合作路线图

俄新社6月7日发表题为《对抗北约：俄罗斯和中国军人教给双方什么》的报道称，俄罗斯国防部长谢尔盖·绍伊古7日在阿斯塔纳举行的上合组织峰会上会见了中国国防部长常万全，并向他提议签署两国2017至2020年军事合作路线图。绍伊古强调，俄中关系处于高水平并在稳定发展。
两位防长未公布路线图的内容，但可以推测，新文件将主要涉及俄中军人联合作战训练、情报交流和反恐。
俄远东研究所主任研究员瓦西里·卡申说：“不排除这份路线图将包括两国针对朝鲜核导弹计划的共同举措，但我们未必会听到。可以宣布的信息由外交部发布，而该问题的军事技术决定不会公开作出。但可以有把握地猜测，将有更多联合演习、比赛和竞赛。我们经常联合训练，演习的范围、参与人员和作战装备数量不断增加。今夏中国军人将第三次参加由俄国防部主办的国际军事比赛。”
俄中的首次双边军演2005年在山东半岛和符拉迪沃斯托克举行，共有逾万名官兵参加。此后，类似演习每年都有。官方人士多次强调，这些演习具有明确的反恐目的。不过许多观察人士指出，参与联合训练的部队和装备有能力对第三方的强大军队作出反击。
不过，这尚谈不上中俄军事联盟，但两国武装力量的合作水平在俄近代史上确实是前所未有的。
俄中加强军事合作引发美国强烈不满。欧亚两个最强军事大国联盟甚至可对北约构成挑战。
另据俄罗斯《晨报》6月7日发表题为《俄中联手对付美国》的报道称，俄罗斯和中国近来关于加强军事合作的对话越来越频繁。俄国防部长谢尔盖·绍伊古7日在阿斯塔纳建议中国国防部长常万全签署“路线图”。当然，文件是事先拟定的。包括演习在内的联合项目已经安排到2020年。
俄地缘政治问题研究院院长列昂尼德·伊瓦绍夫认为，“路线图”有助于两国联手遏制美国的侵略政策，首先是在美国航母定期值班的亚太地区。前不久，“萨德”反导系统的部署引起了莫斯科和北京的强烈不满。或许，中国将用俄式防空导弹系统给予对称回应。
4月，俄联邦军事技术合作局证实，俄罗斯已经开始履行对华供应S-400防空导弹系统的合同。据媒体报道，北京购买了可装备几个营的系统，价值约30亿美元。
这远不是唯一的合同。今年年底前，中国将获得10架苏-35歼击机，2016年已经接收了4架。合同规定的其余10架飞机将在2018年交货。今年秋天，中国飞行员将前往莫斯科学习如何驾驶这种飞机。
大约从2015年开始，在俄美关系恶化的背景下，俄罗斯开始明显向中国靠拢。和莫斯科一样，北京与华盛顿之间也积累了不少问题。
报道称，五角大楼在一年一度的中国军力报告中警告国会，中国将在海外建设更多军事基地，加强对亚太地区的压力。此外，美国军方确信，中国情报机关对美国政府和国防部的服务器进行了网络攻击。
根据美国军事学说，俄罗斯和中国是美国的主要潜在敌人。如果说莫斯科如北约所说“威胁欧洲安全”，或者如美国副总统彭斯所说“企图重划国际边界”的话，那么北京就是对亚太地区虎视眈眈。
报道称，莫斯科和北京很清楚美国的立场。为了在当前局面下对抗华盛顿的霸权，两国结盟是完全合理的。当然，它们将首先遵循自己的目标和利益。但单独对付美国要困难得多。
专家认为，俄中将在2020年前举行几场大型军事演习，包括在亚太地区。演习的号角已经吹响。去年9月，俄中海军陆战队在南中国海共同演练了舰艇防御行动。在此期间，两国还动用了军事技术装备和军舰。
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