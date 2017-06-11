加拿大外长称要降低对美依赖

【法新社渥太华6月6日电】加拿大外交部长克里斯蒂娅•弗里兰今天表示，加拿大将国防上支出数十亿美元，以降低对美国的依赖。她表示美国“已经抛下领导全球的重担”，暗示加拿大外交政策将有重大转变。
弗里兰在加拿大众议院发表演讲，概述加拿大将如何在世界舞台上扮演更重要的角色。她对众议员们说，“70年来看似永远不变的国际关系正逐渐受到质疑”加拿大必须发展自身“硬实力”，以支持外交和发展事业。
弗里兰在演讲后告诉媒体:“这关乎我们自食其力，关乎外交政策展现我们身为主权国家往世界上所必须达成的目标，在保证自身安全的同时也宣扬我们的价值观。”
【中央社渥太华6月6日电】加拿大外长弗里兰强调，加拿大对美国决定退出巴黎气候协定感到失望。她还面临与美国和墨西哥重新谈判北美自由贸易协定的难题。特朗普此前痛批北美自由贸易协定“可能是美国签署过的最糟的贸易协定”。
加拿大向来是美国最亲密的盟友之一，总理贾斯廷•特鲁多曾试图劝美国总统特朗普拥抱他的自由派世界观，但没有成效。不仅加拿大意外与美国决裂，德国总理默克尔5同也曾表示，美国恐怕不再是可完全信赖的伙伴。特朗普在英国恐袭后连发推文讽刺伦敦市长萨迪克汗，在英国也引发众怒。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost