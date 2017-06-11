美司法部长表示将出席听证会回应科米的证词

路透社报道，美国司法部长塞申斯（Jeff Sessions）在昨日（10日）的一封信中指出，他将在来临周二出席参议院情报委员会的听证会，以回应前联邦调查局局长科米的证词。
在信中，塞申斯告诉参议院商业、司法及科学拨款小组委员会主席谢尔比（Richard Shelby）说，情报委员会是回应科米证词“最适合”的平台。
信中并未透露塞申斯是否将公开作证或出席闭门听证会。
据路透社引述，塞申斯在信中写道：“鉴于有关科米先生最近在参议院情报专家委员会上作证的报道，重要的是我有机会在适当的平台上回应这些问题。”
委员会“是最适合这类事宜的论坛，因为它已展开了调查，并能获取相关的机密资料。”参议院小组正在调查俄罗斯是否有介入2016年美国总统大选。
塞申斯曾于3月表示会退出所有与总统大选相关事务的调查，也强调自己没有申报去年与俄罗斯大使的会面，并没有错。
本月8日，科米在听证会上提供证词时指出，联邦调查局此前对特朗普竞选团队与俄罗斯疑似影响2016年美国大选之间是否有联系展开调查，而特朗普则通过解雇科米，以试图破坏调查行动。
上月9日，科米则指责特朗普政府说谎，并在解雇他之后还诋毁了他个人和联邦调查局。
路透社指出，科米的出现使塞申斯与俄罗斯官员和总统的关系产生了新的疑问。其一就是塞申斯是否曾在竞选期间或特朗普就职之后，与俄罗斯驻美大使基斯利亚克（Sergei Kislyak）或其它俄罗斯官员举行未公开的会面。
另外，《纽约时报》于本月5日的报道指出特朗普对塞申斯越来越不耐烦，也将联邦调查局紧追不放的调查归咎于塞申斯。翌日，特朗普在推特上抱怨道：“司法部门应该保留原来的旅行禁令，而不是提交给最高法院的那份修减的、政治正确的版本。”
此前，ABC新闻也透露，特朗普与塞申斯之间的紧张关系是塞申斯一度暗示其辞职的可能性。但是，司法部门发言人就此事回复CNN说，塞申斯并不会退下来。
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