美获释学生脑损伤原因成谜 或影响美朝外交接触

外媒称，陷入昏迷状态的美国大学生奥托·瓦姆比尔近日被朝鲜释放。医生15日说，他的脑部严重受创，他的父亲则痛批朝鲜。
据法新社6月16日报道，医生说，瓦姆比尔脑部每个区域都有大范围组织损伤的情况，不过身体并无受伤迹象，医学检验无法确定神经创伤的原因。
他的父亲弗雷德·瓦姆比尔15日在记者会上抨击朝鲜让家属蒙在鼓里，儿子遭监禁大部分时间几乎没有消息。
报道称，瓦姆比尔因窃取宾馆的政治宣传标语遭到拘押，直到一周前，家属在美方的外交努力下才获知他在去年3月遭判15年劳教不久后便陷入昏迷。
弗雷德说：“对他的情况秘而不宣，那么长的时间不提供一流医疗看护，这在任何文明国家都说不过去。”
据路透社6月15日报道，医生15日表示，被朝鲜扣押17个月并于近日返回美国的大学生有严重脑损伤，处于“无反应清醒”状态。
辛辛那提大学医学中心神经科加护病房主任丹尼尔·坎特说，他的状况稳定，但是“没有表现出能听懂别人说话，对口头指令没有回应，对周围环境也无意识。”
坎特在新闻发布会上说：“他没有说话，也没有进行任何有目的的活动或行为。”他说瓦姆比尔可以自主呼吸。
朝鲜15日称，是“基于人道主义”释放瓦姆比尔的。父亲弗雷德说，家属不相信朝方的说法，即他的儿子在肉毒杆菌中毒并服下一粒安眠药后就陷入昏迷了。医生说在瓦姆比尔的组织内未发现肉毒杆菌，并表示还未确定其受伤原因。
美联社6月16日报道称，在瓦姆比尔13日回国前，美国国务院朝鲜政策特别代表尹汝尚的名字几乎无人知晓，不过，他是近几年踏上朝鲜土地的极少数美国官员之一。
尹汝尚长期处理亚洲事务，这次访问是特朗普上任以来美朝官员进行的一系列敏感罕见对话的高潮。
报道说，美国国务院所称的“悄悄外交”正值朝鲜不断试射导弹和美国加强对朝施压之际。美国国务卿蒂勒森2月份就朝鲜扣押的美国人向特朗普做了汇报。特朗普指示他尽一切可能确保人质获释。
尹汝尚5月份在挪威首都奥斯陆会见了朝鲜外交部高官。尹汝尚6月6日在纽约联合国会见了朝鲜驻联合国代表，获知了瓦姆比尔的医学状况。官员称，随后几天蒂勒森和特朗普讨论了此事。蒂勒森随后派遣尹汝尚到朝鲜，“目的是将瓦姆比尔带回美国”。
现在不清楚尹汝尚出发前往朝鲜时是否知道将被允许带瓦姆比尔回国。美国国务院女发言人诺尔特称这是“敏感的外交问题”。
尹汝尚与两名医生一道乘私人飞机于12日抵达朝鲜，会见了朝鲜官员，到医院探望了瓦姆比尔。白宫称，尹汝尚要求释放瓦姆比尔。第二天，瓦姆比尔乘机飞往日本的一个美军基地，然后踏上回国之路。
美国官员没有透露尹汝尚是否在朝会见了其他朝鲜外交官或做了更多外交工作。但是尹设法见到了另外三名被扣的美国人，并带回了关于他们状况的信息。
另据韩联社6月15日报道，一位专家说，朝鲜释放一名扣留已久的美国学生，并且让前NBA球星罗德曼访问平壤可能是在试图促使美国不要将外交压力最大化。
美国海军分析研究中心国际事务负责人、朝鲜问题专家肯·高斯还说，这种少见的交流能否带来会谈的重启还要看昏迷的学生奥托·瓦姆比尔的状况。
高斯说：“显然，是医学原因促使朝鲜决定释放他。不过我也相信朝鲜在这个时机放人是想向华盛顿传递信息。信息就是接触是想有进展的唯一途径。”
“在罗德曼抵达平壤的这天放人我认为并不是巧合，”他说，这种罕见的交流可能会成为“外交舞蹈”的开始，并带来谈判。
“另一方面，假如瓦姆比尔状况变差，那可能会引起美国人民的愤怒，这样反而会使与朝鲜的外交变得非常困难。”他说。
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