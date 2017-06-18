韩国老妇昼夜坚守誓与“萨德”斗争到底：剩一口气也不放弃

路透社6月16日报道称，在韩国南部一个约有80名村民的小村庄，一群老太太站在为反对在附近部署美国反导系统而举行的抗议的最前列。
十几名60到80岁的老妇每天日以继夜地站岗，确保没有军用车辆通过唯一的道路进入部署地点，那里曾是乐天集团的一个高尔夫球场。她们的昼夜监视迫使美国军方改用直升机将燃料和物资运送到“萨德”反导系统的部署地。
韩国前保守派政府与美国达成了部署该系统的协议，自由派新总统文在寅曾在竞选时承诺重新审视这项引发争议的决定。
每当有军用直升机飞过这个村庄时，这些老太太都会对着它们挥舞手杖和雨伞，并喊着让它们走开。这些老太太称，她们对部署“萨德”的政治考虑不感兴趣。她们举行抗议，渴望她们以前所拥有的平静。
87岁的罗贵芬（音）说：“我没法睡觉。我晚上要吃镇静剂，但我仍然只能睡两个小时。”她住在离部署地点不到一公里的地方，她说能听到发电机昼夜不停地嗡嗡作响。
81岁的都锦玲（音）说，她在4月底与警方的冲突中受了瘀伤，当时她试图阻止满载“萨德”组件的美军拖车在黎明时分经过她的村庄。
她说：“哪怕临死前只剩最后一口气，我也要告诉他们把‘萨德’搬走。”
在“萨德”部署地，现在有两台发射架和一台强大的X波段雷达。从两三公里以外的山顶上就能听到发电机的声音。
这个村的村长李锡柱（音）称，他已经提醒村民，未来的斗争将十分漫长。他说：“我认为这会持续至少两年，最长甚至要5年。”
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost