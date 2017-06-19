中国的房产存量下降 需求向小城市转移

英媒称，《金融时报投资参考》对中国三四线城市的一项调查发现，住房存量——即待售的房屋——大幅减少，此前住房存量给房地产市场和经济都造成了负担。尽管市场共识是近期销售量减少将最终转变为对房地产投资的减少，但接下来几个月在小城市补充的投资可能会抵消这一影响。
英国《金融时报》网站6月11日报道，住房存量减少的部分原因是投机者被从中国最大的房地产市场中挤出去。
小城市成为发展动力的潜力巨大。2015年，三线及以下城市占全部房地产固定资产投资的56%，随着政府加大对一二线城市的限制，预计这一比例还有可能上升。
根据中国国家统计局的数据，全国住房存量4月同比下降16.2%，是自全球金融危机以来最大的月度降幅。但在可能没有被纳入官方统计数据的小城市，预计降幅可能更大。
在《金融时报》对中国各地11个三四线城市的调查中，住房存量4月平均同比减少22.4%。
存量减少正在鼓励开发商补充土地。全国房地产开发企业土地购置面积今年前4个月一直同比上涨，这是自2012年以来同期第一次出现这种情况。
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