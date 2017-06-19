李光耀家族争吵 学者：不仅是李氏家族的事，也是重大国事

从新加坡建国总理李光耀故居拆留问题而引发的「李氏家族」内部纠纷，已从单纯的家事演变成国事，引起国际关注，受访本地政治学者认为，上述纠纷已影响李氏第二代，新加坡总理李显龙的形象，也对新加坡政局产生微妙的变化。
本地政治学者潘永强博士说，在中国文化传统中，不能齐家焉能治国，况且李光耀在世时非常强调亚洲价值观，强调家庭与社会的集体责任，及社会和谐的东方价值。
他分析，上述家族纠纷打击李显龙在国际上的形象，会让人觉得李显龙无法处理好家事，不受弟妹尊重，又有扶持第三代的野心，还想利用父亲光环来逐个人政治利益。
「如果李显龙的弟妹意在摧毁李显龙的威望，目的显然已达到。」
潘永强接受访问时，点评李氏第二代纠纷。
政治学者何启良博士则认为，从李家三兄妹对李光耀故居后续处理的意见分歧，不仅是李氏家族的事，也是重大国事，这牵涉到李显龙的信誉、国家机关的运用和下一代政治领导的培育等议题。
他说，他并不清楚为何李显龙坚持保留故居的原因，但李光耀要求拆故居是相当明确，就是反对人身崇拜，这种历史意识相当可取。
「然而，李光耀历史遗产一直都是人民行动党的政治资本，这对李显龙来说，也是具备同样的意义。」
他分析，如今这些议题被李氏家族成员公开提出及舆论，对以后政局发展有很大的影响。不过，现在论李显龙的声誉和政治支持度，还言之过早。
他也认为，李家兄妹感情早已出现问题，李显龙的妹妹李玮玲和弟弟李显扬选择在此时公开，是否为谋略不得而知，但从李显龙的回应来看，已经有很好的准备。
针对李显扬和李玮玲选用社交媒体发布联合公开信，指责兄长的做法，潘永强分析，这也说明了科技的变迁使长期以来的独裁政权受到阻力。
他认为，短期内，李家内部纠纷不会对新加坡政局产生冲击，新加坡甫于2015年大选，离下届大选还很远，反对党最多只会质疑李家在家事与国事上处理失当。
「但这不代表对新加坡政治没有产生长远的影响。此事已破坏了人们对新加坡精英的良好感觉，新加坡家族政治的正当性开始被质疑，这些不安，是不会在公开的政治话语中表达，但肯定会在一部分的人民心中埋下负面顾虑。」
他说，李氏家族纠纷被公开，也已经动摇了新加坡人民行动党过去努力营造的政治社会价值。
李家第三代暂不涉政坛
在李显扬的公开声明中提到，长兄李显龙和长嫂有意扶持儿子李鸿毅进入政坛，尽管李鸿毅在面子书上表明自己对从政没兴趣，受访政治学者却认为，虽然目前的情势来看，身为李家第三代的李鸿毅不会接班，但不代表以后不可能。
潘永强说，新加坡威权政体极度依赖领袖个人的品格及道德，来维系其合法性。李显龙目前65岁，即使70岁退位后，仍拥有极大影响力，仍然可以延续新加坡的统治模式，并依然可栽培儿子李鸿毅从政。
「李氏兄妹内讧，可以打击李显龙未来继续垄断新加坡政经权力。」
何启良则认为，虽然李鸿毅已经说没兴趣，目前暂时可以排除这个可能性，但以后就难说。
新国政局未受影响
新加坡著名政治观察家赖涯桥表示，新加坡已故建国总理李光耀次子李显扬和女儿李玮玲在社交媒体公开信指责长兄、新加坡总理李显龙，确实对后者的形象造成影响，但对新国政治局势还没泛起波纹。
他说，新加坡在外交、经济等各方面目前不太乐观，加上失业率偏高，造成找工不易，是目前新加坡人最先关注的事情。
他分析，李家兄妹通过面子书发表公开信，让一向平静的新加坡局势开始沸腾，对政治冷感的新加坡人也开始关注，普遍上认为是家事，不过确认的是已对李显龙个人形象造成伤害。
「新加坡总理李显龙和弟妹之间的纠纷，由于牵涉层面太广泛，难以具体进行谈论。一旦用词不当，可能会涉及诽谤，目前一切仍五里雾中，模糊不清，因此在尚未厘清事情之前都难下定论。」
赖涯桥今日接受《东方日报》访问时，针对李家第二代纠纷会否影响新加坡政局，作出上述分析。
他表示，据他了解，李光耀所遗留下的遗产并不多，但欧思礼路38号的故居却是人民行动党的发祥地，并与新加坡历史发展息息相关，在某层面上是有被保存的价值。
对于李光耀故居该拆除或保留，赖涯桥认为，无论在哪个国家，名人故居代表着精神文化遗产的象征。目前李光耀故居仍属于李家产业，还不是属于国家资产，但也不排除此可能性。
「然而目前难以判断李光耀价值观，是否也会跟李光耀故居保留下来后消失。」（诗华日报）
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