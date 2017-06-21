蒂姆·库克在麻省理工学院2017毕业典礼上的演讲

如今，技术与我们生活的方方面面密不可分，而且大多数时候都是向好的力量。不过潜在的负面影响也在更快地蔓延并且更深地侵入。对安全的威胁，对隐私的威胁，虚假新闻，还有变得反社会的社交媒体。有时，本该将我们连接起来的技术却让我们疏远。技术能够成就大事。但那不是它的本意。它无所取求。技术的这个特点笑乎我们所有人。它关乎我们的价值观和我们对家庭、邻里及社区的奉献，关乎我们对美的热爱和对所有信仰都相通的笃信，关乎我们的正直、我们的善良。
我并不担心人工智能赋予计算机像人类一祥思考的能力。我更担心的是人们像计算机一样思考，没有价值观或同情心，不计后果。我们需要你们帮忙防范的。因为如果说科学是在黑暗中的摸索，那么人性就是让我们知道自己身处何地以及不管你们这辈子做什么，也不管我们在苹果公司做什么，我们必须将我们每个人与生俱来的人性注入其中。这责任重大，但同时机遇广阔。我是乐观的，因为我相信你们这代人，相信你们的热情，相信你们会踏上服务人类的征程。我们全靠你们了。外界有太多因素叠加在一起让你愤世嫉俗。互联网赋予了巨大的能力，同时也赋权给太多的人，但它可能也是一个庄重得体基本原则被抛诸脑后、褊狭和消极大行其道的地方。
不要让那些刺耳的声音把你带偏。不要陷入生活中的鸡毛蒜皮。不要听信网络喷子，而且看在上帝份上千万别成为一个喷子。衡量你对人类的影响不要看点赞数量，要看你触及了多少人的生活；不要看你的受欢迎程度，要看你服务了多少人。我发现，我不再纠结于别人对我的看法后，我的人生变得更宽广了。你也会有同样的发现。关注真正要紧的事情。会有一些时候，你服务人类的决心面临考验。要做好准备。有人会试图说服你相信在职场应摒弃同理心。不要认同这种错误的假定。
如果确信你所追求的事业是正确的，那就勇敢地表明立场，如果你看到问题或不公，要明白解决问题的除了你没有别人。在你们今天将要启程前行之际，用头脑、双手和内心去创造比自我更大的一片天地。永远记住没有什么想法比这更重要。正如马丁 •路德•金博士所言:“所有生命相互关联。我们一同被捆缚在一件命运的外衣里。”如果你把这个想法摆在你一切行动的首要位置，如果你选择在技术与它为之服务的人的交叉点上度过这一生，如果你努力为所有人而不是某一部分人创造最佳、给予最佳并做到最佳，那么今天全人类有充分的理由去寄望明天。
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