东盟三国联合打击武装分子

印尼、马来西亚和菲律宾开展了联合海上行动，打击与“伊斯兰国”组织有关、躲藏在菲律宾一个南部城市的武装分子。
与“伊斯兰国”组织有关的穆特组织和菲律宾军队在马拉维市持续发生的战斗使马来西亚和印尼担心，该组织成员司能不得不逃离该地区，进入邻迈国家。这三个东南亚国家的国防部长和军方负责人今天在印尼城市打拉同意开展“三边协调海上巡逻”，以加强对与“伊斯兰国”组织有关的极端武装分子的打击。
三国同意在印尼的打拉根、马来西亚的斗湖和菲律宾的邦奥设立协调海上指挥中心，并从这些地方收集情报和安排巡逻。它们还同意沿这些国家的边境线为船只设立指定的海上航道，以防止菲律宾南部与“伊斯兰国”组织结盟的武装分子逃到邻国。最近的协议正值马拉维发生冲突，这些冲突让人担心主要基地在中东的“伊斯兰国”组织正试图把响扩大到东南亚。打拉根空军基地荣誉上校迪迪克•克里斯扬托昨天说:“武装分子可能逃离菲律宾，跨越边境进入印尼。”
菲律宾政府军与持“伊斯兰国”组织黑旗的枪手之间的战斗已经持续了数周。与此同时伊斯兰国”组织在印尼也确立了存在。印尼官员称，该组织在该国设立了恐怖潜伏小组。过去几年极端武装分子在该国发动了数次恐怖袭击。最近的一次是5月24日对雅加达东部一个公共汽车站的两次爆炸袭击，造成3名警官死亡。“伊斯兰国”组织声称实施了这次袭击。
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