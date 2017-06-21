女子跟着视频做瑜伽，一个仰头拉伸成了高位截瘫

45岁的武汉汉口孟女士万万没有想到，自己在家练瑜伽，做了个仰头拉伸的动作后，全身就动不了了，到医院竟被诊断为高位截瘫！
颈椎病人练习瑜伽须谨慎
孟女士在一家公司做行政，由于一直做伏案工作，有近10年的颈椎病。平时工作较忙，回到家又要照顾孩子，她一直没时间去医院看颈椎，症状明显时就在家休息，为了塑身还自学起瑜伽。
6月17日下午，孟女士做完家务后，照常对着电视练习瑜伽。这次学的是个新动作，她做了一个仰头拉伸的动作后突然全身就没了力气，整个人不受控制地瘫倒在地上。孟女士很快发现，包括手、脚在内，全身都动不了了，惊恐万分地大声呼喊，闻讯而来的丈夫急忙把他抱到床上。躺在床上的孟女士和丈夫商量着先观察一下，看能不能恢复，但一个多小时后，情况还是没有好转。随后，丈夫将她送到了医院。
在骨外科，接诊医生检查后诊断为高位截瘫。19日上午，医生为孟女士做了颈部椎管手术。目前，她恢复得还算不错，双手可以轻微活动，但是下肢至今还不能动，能否恢复活动，还需要进一步观察。
“以前遇到的，大多是颈椎病去按摩店被按出问题，像这次这样练瑜伽导致高位截瘫的，我们医院还是第一次遇到。”中心医院骨外科主任张卫国介绍，从检查结果中发现，孟女士的颈椎钙化严重，颈椎间盘突出，有很严重的颈椎病。颈椎比正常人要脆弱很多，练瑜伽时仰头的动作，相当于对脆弱的颈椎施加了一个骤然的外力，导致了严重后果。
张卫国提醒，有颈椎病的人练习瑜伽一定要慎重。在瑜伽体式中的犁式、肩倒立、头倒立及其各种变体的练习中，颈部承受的重量至少是正常情况下的十几倍，超越了颈椎的承受能力，容易造成伤害。
无人指导自学瑜珈易造成伤害
孟女士练瑜伽致瘫一事引起网友热议。有些人质疑瑜伽运动，也有人认为是孟女士练习方法不对，至少不能只对着电视练。多数网友认为，身体有病的话，不宜练瑜伽。
记者采访了一些资深瑜伽教练，他们表示，练瑜伽导致截瘫的孟女士主要是因为没有接受专业教练指导，动作错误造成了悲剧。因为瑜伽里一些扭转、拉伸动作幅度较大，不宜自行练习。
“自己对着电视或视频练习，没有接受专业教练指导，这样很容易出问题。”王静文说。因为这样练习只能看到体式，也就是动作表象，不知道主动发力点在哪里，力量也是分散的，容易造成身体损伤。”
在做瑜伽的年龄上并没有严格限制，但是年龄大的人士受伤的几率更高些，需要谨慎选择。
另一名从业12年的瑜伽教练告诉记者，她在授课过程中发现，实际上，大部分来练瑜伽的人都是带着伤病来的，而很多人此前根本不知道自己有问题，如颈椎病、腰椎关节挤压或异位、骨盆旋转、关节塌陷和钙化等情况十分常见。多数都是长期不良姿势和习惯造成的，比如跷二郎腿久了会导致骨盆旋转，左右臀部一大一小等等。
“一般10个学员里，有七八个都有不同程度的这些问题，颈椎病几乎每人都有。报瑜伽班前的身体检查很重要。”
另外，专家提醒，很多大众运动都有运动伤害的可能，一定要注意动作的规范以及适度。
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