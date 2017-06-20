缓解悉尼交通不便 创业者引进中国共享单车模式

外媒称，33岁的唐纳德·唐常常因找不到停车场而迟到，他因此苦恼，也确信悉尼需要亚洲式的共享单车繁荣。
据澳大利亚《悉尼先驱晨报》网站6月18日报道称，毕业于悉尼科技大学的唐纳德·唐说，在达令港等某些地方，城市打工者甚至没办法搭城市火车或公交车去上班。
报道称，唐纳德·唐的初创企业名为Reddy Go，该公司将于7月份在悉尼CBD城市铁路各站放置装有GPS的红色自行车。
报道称，这些自行车用智能手机应用定位并解锁，用车费用为每30分钟1.99澳元（1澳元约合5.17元人民币——本网注）。车子自带头盔，可以停放在任何符合规定的地方。
报道称，唐纳德·唐因与悉尼市进行了几个月的磋商，未能成为澳大利亚第一家提供无桩共享单车服务的企业。新加坡Obike共享单车6月15日走上墨尔本街头。
唐纳德·唐对Obike的到来说道：“竞争是好事。”他的首批160辆单车6月19日将从中国运达，他的计划是在6个月的时间内向大悉尼地区街道投放6000辆单车。
报道称，智能手机共享单车诞生于中国，风险投资公司向十几家初创企业投资数亿美元之后，这种模式开始繁荣发展。唐纳德·唐在悉尼生活了12年，他通过中国的老同学——一家中国共享单车公司的投资人进
入了这个行业。
报道称，悉尼市表示自己无权允许或不允许共享单车运营商存在，它告诉Reddy Go，必须首先保障安全、特别是人行区域安全。
唐纳德·唐表示，Reddy Go将雇佣大学生维护自行车，确保它们不会随处乱放。
报道称，中国和澳大利亚最大的区别是对头盔的立法，人们担心这将成为共享单车规模发展的障碍。Reddy Go将在车筐中提供免费头盔，并通过应用提醒骑车人佩戴。
唐纳德·唐说：“如果用户偷走头盔，我们会很高兴，因为那些头盔上有巨大的商标，会成为免费广告。”
悉尼市女发言人表示：“无桩共享单车有可能改变我市交通。”“我市支持共享单车理念，不过市长已经写信给总理，要求新南威尔士政府尽快制定相关措施管理公共区域共享单车运营。”“我们最关注的是规定
共享单车停放在哪里，如何停放，以及如何管理。共享单车对其他城市最大的影响是在火车站和公交站附近，用于最后一公里行程。”
报道称，悉尼大学初创企业Airbike也预计于9月份以50辆自行车在校园做试验。Airbike创始人安格斯·麦克唐纳拿“新科伦坡计划”奖学金在上海复旦大学求学期间受到了启发。
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