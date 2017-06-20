苹果挖角索尼 挤入影视剧领域

美媒称，最近苹果公司宣布，他们聘用了索尼影视公司高管人员杰米·埃利希特和扎克·埃姆博格负责苹果公司的视频节目内容。这显示电子产品巨人苹果公司进入了已经相当拥挤的视频原创内容制作领域，同好莱坞各个制片厂和视频播放网站激烈竞争。
据美国之音电台网站6月19日报道，苹果公司挖走的这两人是热门电视剧《绝命毒师》、《风骚律师》和《王冠》的负责人。2017年6月16日，苹果公司宣布聘请他们领导视频部门。
路透社说，苹果公司互联网软件及服务高级副总裁埃迪·库伊表示：“杰米和扎克是世界上最能干的电视业务高管，在创造电视黄金时代方面起了重要作用。”
关于苹果在视频方面的努力，库伊说：“好戏还在后头呢。”
这显示苹果希望跟随亚马逊和奈飞公司，大举投入流媒体视频原创。
美国视频播放网站兼影碟租赁商奈飞公司和在线零售巨头兼视频音频播放网站亚马逊公司已经投资数十亿美元制作视频，社交媒体巨人脸书公司也和视频创作公司签署协议，将提供视频服务。
苹果的一大优势是，有10亿部手机、iPad和其他设备使用苹果的移动操作系统，为其视频产品提供广阔的销售平台。
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