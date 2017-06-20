调查显示日本人最不愿意创业 创业率仅为4%

日媒称，日本人力资源服务公司Randstad在世界33个国家和地区进行了劳动者意识调查，结果显示有66.9%的日本人表示没有创业意愿，在33个国家和地区中位列最后一名。回答“想在新兴企业工作”的日本人为32.1%，仅为世界平均水平的约60%。
据《日本经济新闻》网站6月17日报道，1月13日至29日期间，Randstad在美国、英国、中国内地、印度、香港等世界33个国家和地区，以当地18-65周岁、每周工作24小时以上的劳动者为对象进行了调查，未公开调查总人数。
在“是否不愿创业”的问题上，回答为“是”的世界平均比例为53.1%，而日本的比例则接近70%。在创业意愿偏低的国家中，挪威、捷克、丹麦紧随日本之后。
此外，认为“本国创业环境良好”的日本劳动者也仅为20%，位列最后。相比印度和美国的劳动者，极少有日本劳动者认为“政府对新兴企业进行了足够的扶持”和“本国适合创业”。现在，日本的创业率仅为4%，不足欧美国家的一半。虽然日本的投资环境逐渐得到改善，但政府与民间携手进一步加强对创业的扶持依然十分重要。
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