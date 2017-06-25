李显扬夫妇出现在香港

新加坡总理李显龙弟弟李显扬与妻子突然来港，他们乘坐的国泰航空航班编号CX736，在星期日下午约2时抵达香港国际机场。到2时50分，李显扬步出接机大堂，当时身边只得太太一人，没有任何人随同，亦没有任何人接机。
《香港01》记者上前打招呼，李显龙表示自己来港会友（to see friends），但他不肯回应与兄长李显龙的纠纷。当记者问及何时离港时，他回答说：“与你们无关。”（none of your business）随后，李显扬即偕妻步往乘车方向，离开机场。
本周六（7月1日）正值香港回归20周年，有指李显扬此时来港，保安方面问题也会成为关注点之一。
李显扬日前公开指斥兄长 曾言打算离开新加坡
早前李显扬发表公开信，直言对兄长、新加坡总理李显龙失去信心，指摘李显龙利用总理权力，处理李光耀故居一事，并扶持自己的儿子加入政坛，揭开新加坡“第一家庭”内哄序幕。声明内甚至指李显扬已打算离开新加坡。
新加坡总理李显龙弟弟李显扬与妻子突然到港，《香港01》记者今早（25日）于机场直击到二人落机情况。据了解，二人的到来不会得到警方特别保护，原因是他们都并非政要。
李显扬抵达香港机场，他表示来港是与朋友会面。
《香港01》记者在早上接获消息，指李显扬将于今午（25日）抵港，记者到机场守候，并果真发现李显扬与妻子的踪影，二人声称是来港会友（to see friends），亦拒绝透露离港日期。由于本周六（7月1日）就是香港回归20周年，有人认为于李显扬此时来港，会得到相应的保护。
有消息人士向《香港01》透露，二人并不会得到香港警方的特别保护，因为他们都不是政要，只是新加坡元首的亲戚，因此保安部门只会留意二人的动向，及评估相关的风险。
据了解，暂时警方未收到有关的暗杀情报，亦未接获任何保安风险。现时警方会继续留意二人的行程，不会抽调人手保护二人，本周回归活动的保安措施亦不会受到任何影响。（香港01）
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