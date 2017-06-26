李光耀故居风波重挫李显龙威信

李光耀故居处置风波继续延烧，新加坡总理李显龙因“家事变国事”而向国民道歉，并宣布在国会就此事接受议员质询,期望消除疑问，加强公众对体制和政府系统的信心。但舆论质疑，国会交代并不能厘清是非、化解争议。
新加坡建国总理李光耀故居如何处置引发的风波没有歇息之兆，反而转入另一阶段。总理李显龙结束度假之后，于6月19日透过视频向全国表达道歉之意，为自己家事影响新加坡名声表达不安。他同时宣布要在7月3日的国会上公开让议员就此事所涉及的政府相关课题，包括被同胞弟妹指责为滥用权力等，接受质询。
他表示将解除党鞭约束，允许党内议员自由提问发言，同时欢迎非选区议员和反对党议员“毫不保留地”向他和部长提问。李显龙希望借由国会一场“彻底和公开的辩论与问责，能够消除事件所带来的疑问，并且加强公众对体制和政府系统的信心”。
然而随即有人指出，他这是学自父亲李光耀的招数。李光耀和李显龙在1996年由于买房获得折扣事件，引发街谈巷议，一连三天在国会交代，接受议员质询，最终获得议员信任，父子还将约百万新元的折扣款捐出给慈善。舆论质疑的是，在国会绝大多数是同党议员的情况下，哪里会有人敢针对他弟弟李显扬关于他公器私用、乃至私人律师晋升总检察长的指控，作出追根究底的质问？
其次，国会提问没有法律惩处的效力。多位分析人士在网上指出，李显龙此举旨在对公众和国际社会交代政府行为，并不在于厘清自己的程序或政治责任。党内老将、有意参选今年总统却因修宪而失去机会的陈清木直接表示:“家庭纠纷应该在法庭解决。国会里的议员无从得知细节，只能听总理的一面之词。”
诉诸法庭也是李显扬稍早提出的挑战，引起网民关注。此举在气势上占了极大优势，许多网民因他看似不惧司法的偏袒而更相信他。连日来从双方各自发布的内容看，似有些罗生门的情况，变成“真心话大冒险”的游戏高潮。上法庭将不免挖掘出十倍百倍的“家事国事不分”,甚至更耸人听闻的内幕。
一些熟悉李家的官场人物深感不可思议，不解李显扬为何不顾父兄颜面。然而也有很多人希望看到更多揭露，尤其是反对党，例如民主党认为事件涉及的指控严重，特别是涉及内阁部长的角色，因此应该召开具有法律效力的公听会。李显龙将事件推迟到两星期后的国会，明显是不要在现阶段为此事消耗过度，可以专注国务。但外界好奇的是，假若这期间姐弟俩继续炮轰和爆料，难不成可以不回应？
有分析人士认为，他可能在此期间设法私下运作，争取与弟妹达成更进一步的协议,再随着国会的交代让事情落幕。事件起因原是三个孩子为了父亲故居的处置出现矛盾，大哥希望站在政府立场保留为国家遗产，弟妹则坚持按照父亲遗愿彻底拆除，并且指责大哥要保留是为了作为自己和执政党的政治资产。
然而双方的争执让国人意外看到这个第一家庭的内部纷争，与各人之间的精神面貌，甚至性格，以及李光耀家族财富的一小部分。知情人士分析，即便李显龙试图私下调和也不容易，家庭间的恩怨由来已久，且牵涉大媳妇何晶和二媳妇林学芬两个家族。邻国马来西亚评论员潘永强指出，李显龙面对弟妹不能用对待异议人士的强硬手段，被迫由部属出面解围，触犯威权统治大忌。（香港《亚洲周刊》）
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost