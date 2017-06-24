中国游客热衷极地游：大都市去过了现在想要探险

英媒称，在旅游清单上划掉了法国、意大利、英国及24个其他国家之后，中国游客马波（音）选择了一艘豪华邮轮去南极，作为她的最新旅程。在旅途中，除了牛排大餐和下午在艇上健身房中的锻炼，他们还可以不时观赏到企鹅。
据英国《金融时报》网站6月22日报道，为了追求探险，中国一些游客正赶往风险更高的目的地，而且在这一过程中对舒适性的要求也很高。
根据国际南极旅游组织协会的说法，中国今年超过澳大利亚成为第二大赴南极游客来源，占了全部4.6万游客的12%。美国游客占的比例为三分之一。而根据政府部门的数据，中国公民是俄罗斯北极地区游客中的最大群体。此外，芬兰拉普兰地区过夜中国游客的人数在去年录得92%的创纪录增幅。
报道称，一位36岁的平面设计师就是这一潮流的例子。这位自由职业者2014年登上了赴南极的邮轮，她说：“我想去游客少点的地方旅游。”她还表示：“我以为这趟旅行会很难，其实一点都不难。”
鸿鹄逸游首席运营官郭明将极地游需求的“快速增长”归因于游客探险口味的上升。他说：“带点挑战的旅游产品是高端游客最喜欢的。”鸿鹄逸游计划拓展其极地游服务项目。郭明表示：“比如，我们可以在南极为人们组织马拉松、摄影、甚至举办婚礼。”
报道称，中国的南极游通常是在11月份到3月份的南极夏季，比较看重时间的游客会舍邮轮不坐而直接飞过去。
马波去年12月的极地游刺激了她的兴趣，她计划今年去北极旅游，并提到一句中国老话：“正如人们所说，生命有两极。”
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost