CNN三员工因“通俄”报道辞职

美国有线电视新闻网（CNN）周一接受了三名员工的辞职申请，他们参与撰写了一篇后来被撤回的文章。文章内容是关于特朗普团队成员与俄罗斯直接投资基金负责人在总统宣誓就职前的一次会面。这篇报道22日出现在CNN网站上，后于23日晚间被删除，所有链接都失效。CNN立即向据称参与会面的特朗普过渡团队成员安东尼·斯卡拉穆奇道歉。
一名要求匿名的CNN网站主管称，该报道的作者托马斯·弗兰克是辞职者之一。另外两名辞职者是CNN华盛顿分社的助理执行编辑埃里克·利希特布劳和CNN调查部门负责人莱克斯·哈里斯。CNN在一开始撤回这篇报道时说，它不符合编辑规范。此事对常常被特朗普取消报道“假新闻”的CNN构成重大打击。这篇报道迅速受到了内部和外部人士的质疑，其中包括保守派网站布拉特巴特新闻网。
CNN网站主管说，这篇报道在签发前没有就其敏感性进行审查和权衡。CNN的这名主管说，未遵循正确的报道流程导致了三人的辞职。现在还不清楚报道中到底哪里出了错，或者CNN是否会继续报道这一话题。被撤回的报道称，美国参议院调查委员会正在调查斯卡拉穆奇和基里尔·德米特里耶夫在1月16日的会面，后者的俄罗斯直接投资基金操控着美国实体在俄罗斯的投资。报道中斯卡拉穆奇说，他与德米特里耶夫在一家餐馆寒暄。报道还说，两名民主党参议院想知道，斯卡拉穆奇是否在会面中表示，将取消对俄罗斯的制裁，这一决定会影响到该投资基金。
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