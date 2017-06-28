在受到纵容恐怖主义的抨击后，科技巨头联手打击极端主义

脸书、YouTube、推特和微软等科技企业组建联合论坛对付恐怖主义，多年来，它们因为未能在各自平台上阻挠暴力极端分子、制止极端主义宣传而饱受抨击。这些硅谷公司今天宣布组建全球反恐网络论坛合作，合作将侧重技术解决方案、研究以及政府与民间团体合作三个方面。一方面是保护言论自由的责任，另一方是必须移除恐怖主义内容、阻止恐怖主义内容传播，这些科技公司一直为做到两者兼顾而头疼不已。
恐怖主义组织利用这些公司的平台招募人员，传播仇恨与暴力信息，这些公司因此面临严格审查。这些公司说，新论坛的一部分是分享“利用机器学习进行内容检测、发展分类技术”的最优方法，“确定关于移除恐怖主义内容的标准化透明度举报方法”。这些科技公司说，通过与联合国一个反恐委员会以及一系列组织的合作，它们还将“确定在尊重言论自由和隐私的情况下如何最好地对付极端主义以及网络仇恨”。
去年12月份，谷歌、脸书、推特和微软公布了一项类似的信息共享计划，承诺合作建立独特的数字指纹数据库，即恐怖主义宣传视频和图像的“散列值”数据库。这意味着，只要一家公司标记和移除了一条暴力恐怖图像或者招募视频，其他公司就可以利用这条内容的散列值识别和删除自己平台上的同一内容。脸书公司已经在软件上增加投入，通过主动筛查尝试在极端主义内容发布前就制止这类内容。不过，有些人说，恐怖分子已经找到办法规避这些规则，继续发布内容。
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