中国“让美国习惯于共管世界”

首轮美中外交安全对话在华盛顿结束。实际上，这涉及当前最重要的国际主题：作为全球第一和第二大国的美中能否开始倾听彼此的声音和达成协议。我们关注着这一主题，因为俄罗斯也跟中国一样，希望找到与美国进行正常对话的机会。也就是说，北京在为我们开路。
这种对话其实并非第一次，只不过是名称换了。特朗普和习近平4月在佛罗里达州举行了会晤。双方决定在100天里尝试从“一张白纸”开始启动关系，为此建立了几个讨论经济、安全和其他问题的新对话机制。第一个新机制就是刚结束的美中外交安全对话。双方商讨了一些如果处理不好就可能引发世界大战、超级大国之间冲突的问题。
过程很有意思，尤其是在考虑到特朗普政府已经展现出商业作风的情况下更是如此：在会谈前夕最大限度地压制对方。美国扬言要对与朝鲜有关的中国企业实施制裁，对美国进口的中国钢铁实施惩罚性关税。据《纽约时报》报道，在华盛顿举行的外交安全对话上，中方客人的立场是：倘若你们真想解决朝鲜危机，那就离开那里(不要增加军事力量)，一切都会慢慢理顺。美国国务卿蒂勒森和国防部长马蒂斯公开表示，他们对中国人说:不会离开。
但实际上，特朗普在朝鲜问题上走过的路与所有往届美国政府相同：搞清楚了，军事解决方式行不通。也就是说，应当与平壤做交易，交易的标准早就定好了。以美国为首的若干大国作出安全承诺，朝鲜则必须平稳地推行改革。届时不会发生任何核试验或导弹发射。事情就解决了。目前没有一届美国政府做到了这一点，时间就耽搁下来。
北京的意图很清楚：不要落入“朝鲜陷阱”，即不能让包罗万象的两国关系受制于美国领导层在理顺与平壤对话方面的无能。要从更广泛的角度看到超级大国之间的关系。顺便说一句，另一个对话——第九轮中美工商领袖和前高官对话——近日也在北京举行。谈话里经常听到数百亿美元的数字，而且这里谈到的不是刚提出的项目，而是已经在进行的合同。
俄美之间没有这类“拉近关系的渠道”；中美之间有，但双边关系依旧不轻松。不过，中国走得更远：实际上，中国建议特朗普构筑符合时代挑战的两国关系新机制。100天当然不够，为此需要心平气和的长期对话。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost