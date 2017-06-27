30岁男子在家“啃老”玩网游，要钱遭拒竟弑母

6月26日下午，桃源县陬市镇发生一起令人震惊的命案，这场逆子弑母案引发广泛关注。
经查，受害人赵某珍，女，55岁，因病瘫痪，丈夫钟某开出租车，其子钟凯现年30岁，未婚。钟凯大学毕业后打了几年工，因为精神方面的原因回到家里，平日里喜欢待在家里玩网游。
案发当日中午，钟某给妻儿做好午饭后外去做事，当晚6时许回家时，发现妻子被杀死，而儿子钟凯下落不明，便大哭起来，邻居见状，帮他报了警。
当地派出所民警立即赶赴现场。经过现场勘查和走访调查，民警快速锁定了作案嫌疑人为钟凯，并根据钟凯可能的几个去向，兵分三路展开追捕，晚上7时许，民警在桃源县架桥镇将正在路上仓皇逃窜钟凯抓获，并从其随身携带的布包中搜出带血的菜刀和衣服。
钟凯对弑母的犯罪事实供认不讳。钟凯因不思进取，不愿在外工作，常常被母亲数落，心生怨气，当天下午三时许，他向母亲要钱时，又被母亲数落了几句，便对母亲动了杀机，他将母亲砍倒后，收拾刀具和自己的身上的血衣，锁好大门便一路向架桥方向走去，直到被抓获。
目前，案件正在进一步侦办之中。
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