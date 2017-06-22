特蕾莎·梅的鞋也在脱欧

英国首相特雷莎•梅的衣着打扮，尤其是她对鞋的嗜好被英国媒体看成传递政治信息的工具。 虽然特雷莎•梅已经好几个月没有占据报纸头条，尤其是在她领导的政党在大选中失去绝对优势地位之后，但英国报纸尤其是小报仍然不时提到她对时尚的兴趣，特别是她对那些大胆前卫鞋子的喜爱。特雷莎•梅对服饰的独特品位甚至导致了一个名为@theresamaystyle的社交网络账号的出现，该账号自定义为“提供原创可靠的关于我们首相时尚的新闻”，展示的第一张图片就是梅的一双鞋。
《每日邮报》等报纸会定期审阅梅首相的衣着风格并分析其背后的意义。然而梅真的会通过自己的衣着透露政治信息吗?英国《时装》月刊认为正是如此，该杂志5月指出，在最近的大选期间，这位保守党政治家试图通过自己的着装传递她的口号“强大和稳定”。《时装》月刊表示，梅首相了解大家对其服饰的研究，“她对此进行系统性地操控以为自己谋利”。
另一方面，《泰晤士报》不但仔细统计了梅首相在大选期间穿过的鞋子数，并且指出这些鞋子也在经历脱欧过程，英国品牌的鞋子占据绝对统治地位。梅曾多次表示，引人注目的鞋子是打破僵局的好工具。5月在英国广播公司的一次节目中，梅说，有一次在与一位议会年轻女官员的电梯聊天中，后者向她透露，正是梅的鞋子唤醒了她对政治的兴趣。
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