上班穿什么让女性如此苦恼

1985年，美国服装设计师唐娜•凯伦创立了一个以她所谓的“简洁七件”为核心的服装品牌，为职场女性提供既时尚又讨人喜欢的极简衣橱。只要进行简单的搭配，就能呈现多种多样的风格，以此解决上班穿什么这个亘古不变的难题。“简洁”二字是重点。当时，在美国职场，男性的着装通常是西装，至少是衬衫配长裤。女性的工作着装一点都不简洁：她们既需要彰显女性气质，同时又不能过于女性化。太艳、太紧、太俗、太性感、太男性化——这些都是容易犯的着装错误，简洁”在那时并非女性穿衣风格的写照。
如今的情况依然如此，不过原因与过去不同。在美国，不再有任何主流的办公着装要求。金融和法律等保守行业正在慢慢放宽规定，但仍然经常要求工作人员穿得较为正式。不过，在硅谷，非正式的着装风格大行其道，到处都是身穿帽衫的商界人士。介于这两者之间的是对着装要求不尽相同的众多办公场所。“工作装”不再只意味着成套的西装、西装外套、笔挺的衬衫和剪裁讲究的裤子。这种局面让人们很难把控到底什么样的着装是正确的工作着装。
这似乎正是设计师推出针对女性的新“简洁七件”的大好时机。但是截至目前，像安妮•克莱恩、安•泰勒和香蕉共和国这种长期主打女性职业装的服装品牌并没有让情况变得简单多少。这些品牌在外力的推动下朝着不同的方向发展，也无法就现代女性的正装衣橱应该是什么样给出具有说服力的构想。
女性在这些服装店购物时显然不知道她们在寻找什么，否则这些品牌的销售业绩会比现在更好。与此同时，许多人对于在不同的办公场合该穿什么样的衣服感到困惑。挑选服装的自由度增加其实或许让许多女性在什么衣服适合上班穿的问题上更加难以抉择。职业女性着装博客Corporette的创建者凯特•格里芬说，既紧跟潮流又适合工作场合的要求是许多服装品牌正在着力解決的问题。
她说:“对于生产正装的许多企业而言，问题在于他们试图紧跟潮流，而如今保守的办公环境看起来依然与10年前类似。运动休闲风，破洞牛仔风，在要求宽松的办公室里你的确可以看到这些风格的服装，但对银行或律所而言，这么穿仍然不大合适。”然而，与此同时，其他许多办公场所已经迅速失去正式性，以至于女性在工作日的穿着与晚上聚会时的穿着或者周末的穿着之间往往没多大分别。
那么，这些想给女性提供工作服装的品牌到底应该卖什么样的衣服？对职场着装基本特点的界定并未出现多大的变化。就女性(和男性)而言，衣服不要太暴露，或者太松松垮垮。不过，我们对这些要求的理解也在改变。比如，运动服装和日常服装之间的界限不断模糊，打底裤已经成为许多女性衣衣柜中的必备单品。
时尚杂志的编辑对于打底裤是否适合工作场合穿着一直存在不同的观点。有人直截了当给出否定意见。不过也有人认为，穿打底裤上班已司空见惯。工作着装休闲化的趋势也意味着，正装品牌正在与更新换代更快但难免带有廉价感的快时尚品牌展开正面交锋。正装品牌匆忙追赶迅速更新的时尚潮流，但这样做可能是有问题的。
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