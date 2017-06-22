Twitter开通直播打赏功能帮网红挣钱 网友：这不是中国套路吗？

在周三上线的新系统里，Twitter终于学会怎么让用户赚钱，顺便自己也赚点。通过Periscope平台，Twitter上的直播主们现在可以获得一定的打赏，而且还有个评定制度。
周三，Twitter对外宣布了这项营收计划。Periscope中的打赏将被称之为“超级心”，这相当于一种虚拟商品，观众如果想支持自己喜欢的视频直播，只需要给他送“超级心”。
一旦直播手中的超级心现金价值达到了175美元，则可以选择提现。Twitter表示，在所有的收入中，主播将获得七成，Twitter将拿走三成，这三成主要用于一些费用和支付处理等等。
目前还不清楚打赏收入的三成，是否全部归属Twitter公司。一位知情人士称，Twitter预测直播打赏并不会成为一个高收入的业务。
在中国市场，打赏的商业模式十分常见。最近，苹果公司修改协议，表示将把用户打赏列为软件内消费，也要向苹果提供三成的收入分成，这一举动造成了争议。
Twitter的直播打赏收入中，苹果是否也会拿走三成提成，尚无法证实。
在视频领域，Twitter早前已经关闭了短视频工具Vine，主要原因是无法帮助视频作者找到营收模式，这导致视频作者纷纷把内容上传到了YouTube、Instagram等竞争对手的平台上(YouTube向视频上传者提供广告分成计划)。
显然，在直播业务Periscope上，Twitter不希望重复Vine的失败一幕，准备尽早给内容制作者提供收入来源。目前，Periscope的直播作者具体数量尚不详，不过随着打赏模式的推出，这一平台将比Facebook直播等对手更容易吸引主播的兴趣。
在其他直播流媒体服务中，虚拟商品已经成为一种受欢迎的商业模式，尤其是在亚洲地区。而在一些直播场景下，打赏的模式将带来更为兴奋的用户体验，比如观众可以利用虚拟商品，鼓励主播提供更精彩夺目的表演。
对于哪些主播能够接受打赏，Twitter也将作出规范。希望获得打赏的主播，首先要通过Twitter的直播内容审核，另外填写税务表格。
Twitter的一名发言人表示，如果主播在任何时候违反了社区政策，则将被从Periscope删除，此人也无法参加打赏创收计划。
作为第一步，Periscope的主播打赏将首先在美国市场开始，Twitter已经对iOS和安卓的软件进行了升级，已经支持了直播打赏功能。
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