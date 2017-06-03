特朗普会见越总理签贸易大单

【路透社华盛顿5月31日电】美国总统特朗普周三在白宫和到访的越南总理阮春福商谈了贸易问题，并欢迎双方签署价値数十亿美元的商业协议以及在美创造的就业机会。
美国商务部宣布与越南达成了13项总价值为80亿美元的新交易，包括价値30亿美元的美国制造商品，这将为美国带来超过2.3万个就业岗位。这其中美国通用电气公司和越南签署了包括发电机组、飞机发动机和服务等价值55.8亿美元的合约, 这创下该公司对越南有史以来最大的一笔销售。卡特彼勒公司也与越方达成了为越南逾百座发电机组提供管理技术的协议。
特朗普在白宫告诉记者:“他们(越南)刚在美国下了很大的订单，价值数十亿美元，我们对此表示感谢。这意味着在美国创造就业机会,而越南将得到很棒的设备。”阮春福会晤后在华盛顿智库传统基金会发表讲话说，他在访美期间总共签署了价值150亿美元的合同, 其中大多是从美国进口设备。美国商务部给出的协议估值低于这个数字。
关于正在升温的美中关系，阮春福在讲话中说，他欢迎两个大国保持良好关系，希望这也有利于本地区其他国家的利益。
【美联社华盛顿5月31日电】美国总统特朗普周三欢迎来访的越南总理阮春福,两人在白宫会谈的焦点是美国的贸易逆差问题。与此同时，越南仍为特朗普让美囯撤出区域贸易协定的决定感到不安。特朗普上台后，阮春福是美中竞逐影响力的东南亚国家中首位访问白宮的领导人。双方表示签订了价值数十亿美元的贸易协议。
特朗普将在今年11月前往越南出席一个亚太经济峰会。阮春福表示，这是美国在该地区发挥积极作用。特朗普在会谈开始后很快提出了贸易失衡问题。他表示:“我们与越南有很大的贸易逆差，希望能在短时期内实现均衡。”他还说,越南与美国签订了一个“非常大的订单”，这能为美国创造就业机会。
阮春福表示，美越关系“经历了巨变，但现在能够成为全面伙伴”。他说，相信美越双边合作将会得到加强。双方会谈后发表的联合声明说，阮春福对从美国采购更多防卫装备感兴趣，包括增购巡逻舰。双方还讨论了美国航母访问越南港口和两国海军扩大合作的可能性。
随着越南寻求对抗中国在南海的建岛活动和中方对南海的主权要求,在奥巴马执政期间，美越两国的外交和安全关系有了很大发展。不过现在，两国的关系出现不确定性。越南是奥巴马执政期间谈成的有12个国家参与的跨太平洋伙伴关系协定的主要受益者。但特朗普上任后就宣布美国退出该贸易协定。
周二晚在美国商界领袖为阮春福举办的晚宴上，美国贸易代表罗伯特•莱特希泽表示，过去10年里美国对越南的年度贸易逆差从70亿美元增加到接近320亿美元，这为两国关系增添了“新的挑战”。阮春福在传统基金会发表讲话时反驳说，就贸易而言，美越经济“更多的是互补关系，而非竞争关系”。
出于对中国在南海活动的共同担忧，美越间的安全合作逐渐增加。美国最近向越南交付了 6艘海岸巡逻艇和1艘“汉密尔顿”级巡逻舰。阮春福表示欢迎美国支持航行与飞越自由。
【俄罗斯卫星网6月1日报道】白宫在美越两国领导人在华盛顿会谈后发表的联合声明中称，双方强调了南海航行自由的重要性。声明称:“两国领导人一致认为南海是对国际社会有战略意义的航道，共同强调确保航行与飞越自由等的重要性。双方重申,完全支持在不使用武力或以武力相威胁、遵守国际法、尊重外交和法律程序等的基础上和平解决争端。”
两国领导人强调有关各方应保持克制，避免采取导致地区紧张局势升级的行动。同时，声明称，特朗普强调美国将继续在国际法允许的一切地方飞行、航行和活动。
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