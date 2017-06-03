俄巡航导弹好过美国“战斧”

俄罗斯《生意人报》网站5月31日报道称，俄罗斯海军5月31日对叙利亚巴尔米拉地区的极端组织“伊斯兰国”（IS）恐怖分子设施发动导弹袭击。据俄国防部统计，所有目标均被摧毁。此次导弹发射是俄海军将于近日结束的地中海军演的预设项目。
俄国防部在通报中称：“俄海军‘埃森海军上将’号护卫舰和‘克拉斯诺达尔’号潜艇从地中海东部水域向巴尔米拉地区的‘伊斯兰国’设施发射了4枚‘口径’巡航导弹。”
俄国防部称，所有目标都被摧毁：这里指的是“伊斯兰国”在巴尔米拉以东地区的几处掩体，那里集结着从拉卡撤出的重型装备和武装分子。
俄罗斯上次使用这种海基巡航导弹是2016年11月袭击“伊斯兰国”恐怖分子在伊德利卜和霍姆斯省的阵地。
此次导弹袭击是“埃森海军上将”号护卫舰和“克拉斯诺达尔”号潜艇（从水下发射导弹）首次执行战斗任务。这两艘舰船都属于黑海舰队。
国防部在叙利亚水域附近执行任务的海军舰船演习将在近日结束。熟悉海军总参谋部情况的消息人士透露，演习旨在显示这支部队应对不断出现的威胁的水平。
俄罗斯《独立报》网站6月1日报道称，俄罗斯海军机动部队的军舰在地中海对“伊斯兰国”在叙利亚的武装部队实施了精准的导弹打击。在发射导弹的第二天，俄罗斯国防部长谢尔盖·绍伊古就发展和改装战略导弹兵的问题进行了国防部委员会会议。
俄国防部发布消息称，发射的是4枚“口径”巡航导弹。值得注意的是，柴电潜艇是在水下发射的导弹。所有目标均被摧毁，命中率达100%。与美国人不同，俄罗斯海军军人没浪费一枚导弹。
许多军事专家指出，生产成本相对便宜的“口径”巡航导弹在作战使用中显示出比昂贵的美国“战斧”巡航导弹更好的效果。不过，美国巡航导弹的产能比俄罗斯更高效，因此美国在数量上具有优势。
5月30日美国成功测试了拦截洲际导弹。看来，举行俄国防部委员会巡回会议并非偶然，会上讨论了2020年前战略火箭兵发展计划的落实。会议期间，俄防长谈到了目前国家导弹核盾牌的状态。他说：“99%的发射装置处于战斗状态，其中超过96%——处于立即发射常备状态。正在研发能够对付分层反导防御的导弹系统。正在为4支部队改装移动和井基‘亚尔斯’导弹系统。”
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost