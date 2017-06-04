4万多中国APP 被下架！“霸道”的苹果让美国人都看不下去了

话说，最近的苹果有点抢眼球。
前段时间，苹果对打赏抽成30%的“苹果税”和禁止部分App热更新的两项举措一度引发广泛争议，如今这两项举措所带来的余波尚未平息，苹果又再一次把自己推向了舆论的漩涡。
近日，据应用监控工具监控到的下架应用数据显示，苹果下架中国应用4万多款，游戏类应用超1万个。至于下架原因，普遍认为是苹果近日正式禁止热更新，从而导致App下架数量呈几何式上涨。
苹果一周内下架4万多个App
据统计机构App Annie的数据显示，近日苹果商店已在中国地区下架了超过3万款应用。其中，6月13日下架App数量为3298个，游戏类占据403个；6月14日下架App数量为2363个，游戏类占据347个；而到了6月15日，下架App数量猛增至2万多个，其中游戏类占比50%以上；截至6月16日，苹果商店下架应用超4万个，其中游戏类占据一半数量。
前不久，苹果向中国开发者提出两项措施，即强制收取打赏抽成30%和禁用部分热更新，后一项的期限为6月12日前，如果不删除应用中有关于热更新的相关框架，将被强制下架。而这两项措施也在国内引起了众多的讨论，甚至有媒体将这起事件称为苹果在对中国开发者宣战。
此次苹果大规模下架应用，可能与禁止热更新、问题支付、刷榜、应用存在Bug以及应用出现了违反App Store规定有关。
另据了解，此次下架并非只是针对中国，美国地区也受到这次风波的影响，近几日下架应用也突破了2万7千个，而且涉及面非常宽广。
什么是热更新？
简单来说，热更新是一种各大手游等众多App常用的更新方式，就是在用户通过App Store下载App之后，打开App时会出现更新提示，用户可以直接在提示下完成下载更新。这种方式可以为用户带来不少便利，因为不需要进入应用商城重新下载完整的App。
但这个方式也有弊端，因为同时绕过了App Store审核团队的审核，从而可能会导致黑客开发者上架正常App之后，再通过热更新向用户植入具有安全隐患的代码，这违反了苹果的安全隐私政策。并且，禁止热更新也可以让苹果掌握更多App审核的权限。
一般来说，App要走App Store审核流程的话，需要的时间大概在1到12天，平均就是一周，如果一次没有通过审核，那下一次更新至少要等半个多月，这对于一个经常需要更新版本的手游来说，将是一次巨大的打击。
然而，并非所有的热更新都会被禁止，从苹果App审核指导3.3.2条款中可以看出，苹果禁止的是OC、rollout.io、JSPatch这一类具有修改App原生代码能力的热更新。国内绝大多数游戏都属于不被苹果禁止的Java Script类别，因此《王者荣耀》、《阴阳师》等热门游戏并未被下架。
“霸道”的苹果让美国人都看不下去了
打赏抽成30%、下架数万App，对于苹果的一些争议举措，其实不仅让国内用户反感，就连美国人自己也有点看不下去了。
本周二，美国职场社区Glassdoor出炉了2017年100位最佳口碑美国CEO榜单。员工匿名给出评论，然后Glassdoor的大数据研究员对评价进行分析，最终给出排名成绩。结果显示苹果CEO蒂姆·库克的排名大幅下滑45位，从去年的第8名跌至今年的第53名。
苹果公司的股价近期也表现低迷，在6月9日~6月16的6个交易日当中，股价跌幅达到8.3%，市值蒸发达670亿美元。
巨头之争：你是要微信还是苹果？
此外，也有不少观察家对苹果的战略表示担忧。彭博社专栏作者就发文称，苹果在进行一场豪赌。因为中国是一个高度竞争的市场，苹果采用威逼的方式不单不会改善苹果已经在下滑的中国市场占有率，甚至只会让消费者进一步加强放弃苹果的决心。
苹果和微信这两家世界上最强科技公司之间的矛盾愈演愈烈，对苹果不是好事儿。微信已经从一个简单的聊天程序，变成了一种生活方式，如今苹果希望从微信打赏中抽成，却被腾讯否决了。对于苹果来说，如果要和腾讯闹翻的话，它的用户可能最终会抛弃iPhone，转而使用其他手机。
现在苹果正在迫使中国消费者去做一个不讨喜的选择：你是要微信，还是要苹果？
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost