研究发现人类驯化猫或有上万年历史

美媒称，早在猫咪成为社交媒体上的宠儿前，它们就已遍布古代人类世界了。
据美联社6月19日报道，一项脱氧核糖核酸（DNA）研究对数千年前的情况展开跟踪，发现有证据表明，在从中东出发的两次大迁徙中，人类身边显然都带着猫。猫在上述旅程中携带的遗传学特征在大多数当代品种的猫身上仍可见。研究人员对209只来自欧洲、非洲和亚洲地区的古代的猫（距今有9000年历史）进行了DNA分析，其中包括一些古埃及的猫的干尸。
巴黎雅克·莫诺研究所的埃娃-玛丽亚·热格尔说：“它们是过去的情况的直接见证者。”热格尔及其同事还对来自保加利亚和东非地区的当代野猫进行了研究。这是对家养猫的复杂发展史展开的最新研究。
驯化过程可能始于大约1万年前，当时人们已在“新月沃土”定居，那个弓状地区包括地中海东岸以及底格里斯河和幼发拉底河的周边土地。当时的人们会囤积谷物，因此招来了啮齿动物，而啮齿动物又招来了野猫。垃圾堆里的动物粪便也可能把野猫吸引来。久而久之，这些野猫适应了人为环境，也习惯了与人待在一起。
此前的研究发现，在塞浦路斯岛，距今约9500年前，一只猫与一个人被埋在一处，而塞浦路斯岛当地并没有猫科动物。研究人员称，这表明那只猫是被船带到该地的，它与那个人有某种特殊关系。
在大约3500年前的埃及，猫已明显被驯服，因为在埃及当时的画作里猫经常会待在椅子下面。热格尔说，这表明那时已“实现了猫的家养”。
但科学家们一直难以跟踪整个驯化过程，部分原因在于骨骼化石无法表明猫是野生的还是家养的。
这项新研究跟踪了猫的DNA的特定标志在大的时间及地域跨度内的散布情况。《自然·生态学与进化论》杂志周一公布了研究结果。
印度野生动物研究所的卡洛斯·德里斯科尔说，这项研究“巩固并优化了过去的研究成果”。德里斯科尔说，对猫的DNA的广泛样本进行如此久远的追溯性研究是史无前例的。
此外，研究人员还试图寻找一种促使当代家养猫形成典型的斑状毛皮——而非野猫身上类似老虎的条状毛皮——的基因变体。在1300年以后的猫的样本中，斑点更频繁地出现。
在接受分析的DNA样本中，一种最初在土耳其的亚洲部分发现的遗传学标志还出现在了6000多年前的保加利亚。这表明随着首批农民来到欧洲，猫也随船被带到欧洲。
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