美国务院罕见警告沙特阿联酋

【美国《华盛顿邮报》网站6月20日报道】美国国务院周二就围绕美国盟友卡塔尔的外交分歧，罕见地公开警告沙特和阿联酋，暗示沙特可能已经以虚假的借口引发了一场危机，并且将美国拖入其中。
国务院女发言人希瑟•诺尔特说，在沙特和阿联酋因所谓的对恐怖主义的支持而宣布与卡塔尔断交并对其实行经济封锁两周后，这两个国家仍然没有公开披露与控诉相关的具体细节，这令美国政府感到“困惑不解”。诺尔特说:“时间拖得越久，对沙特和阿联酋所采取行动的质疑就会越多。”她说:“此时此刻，我们面前只剩下一个简单的问题：这些行动真的是出于它们对所谓的卡塔尔对恐怖主义支持的担忧，还是出于海湾阿拉伯国家合作委员会成员国之间长年累积的怨恨？”
卡塔尔、沙特和阿联酋均是海湾阿拉伯国家合作委员会成员国。这个拥有六个成员国的合作委员会是最富有的波斯湾国家结成的松散外交联盟。这场外交危机已经成为对美国新一届政府在阿拉伯盟友中影响力的检验，也已经使美国总统特朗普对由沙特领导的有关行动的公开支持，和国务卿蒂勒森对静默外交和幕后外交的青睐对立起来。
【路透社多哈6月20日电】卡塔尔司法大臣周二说，他的国家有证据证明，卡塔尔国家通讯社遭黑客攻击与多个已同卡塔尔断交的国家有关。沙特、埃及、巴林和阿联酋本月早些时候因一些言论而与卡塔尔断交。据称，发表这些言论的是卡塔尔埃米尔谢赫塔米姆•本•哈马德•阿勒萨尼，并旦这些言论还曾于5月23日被短暂发布在卡塔尔通讯社网站上。卡塔尔说，该网站此前已经遭到黑客攻击。
谢赫塔米姆在讲话中就同伊朗对抗发出警告，并为巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动哈马斯以及与德黑兰结盟的黎巴嫩什叶派运动真主党进行辩护。美国和欧洲官员说，尽管美国政府部门和有关专家相信卡塔尔通讯社和卡塔尔政府的推特账号遭到了黑客攻击，但他们现在还无法确定发动攻击的是谁。卡塔尔司法大臣阿里•本•费泰斯•马里在多哈对记者说:“卡塔尔有证据证明，黑客攻击中使用了多部来自正在围攻卡塔尔的国家的苹果手机。”
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