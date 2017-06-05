美军成功拦截洲际导弹：毫无新意 对中俄威胁不大

美国《华尔街日报》网站5月31日报道称，美国军方5月31日称，美国导弹防御系统的成功测试确保了五角大楼可以保护本国不受朝鲜和伊朗等国越来越严重的威胁侵扰。
美国导弹防御局局长、海军中将吉姆·叙林说，5月30日在太平洋上进行的测试击落了一枚洲际弹道导弹，这表明美国一直到2020年都有能力应对上述两国发射的任何导弹。
俄罗斯《观点报》网站5月31日发表题为《美国反导系统的新成果未必对俄罗斯构成重大威胁》的报道称，“不可思议的成就”——美国导弹防御局局长如此评价陆基中段防御系统（GMD）的测试结果，该系统首次在太空发现并摧毁了“有洲际弹道导弹特性的目标”。这项令人印象深刻的工程技术成果对俄美核战略平衡意味着什么呢？
GMD系统的任务是在太空摧毁洲际弹道导弹。美国人5月30日测试的正是对这种导弹的拦截，而不是飞行速度慢得多的中短程弹道导弹。部署在加州范登堡基地的GMD系统成功击毁了从太平洋夸贾林环礁发射的仿洲际弹道导弹目标。
这种反导系统的工作原理是：“铺路爪”陆基固定式雷达或海基X波雷达发现洲际弹道导弹，向GMD系统发送信息，后者发射井基拦截导弹。拦截导弹在进入太空后分离出外大气层杀伤飞行器（EKV），它在地面雷达和自身传感器的帮助下锁定目标，通过对头撞击摧毁目标。测试版GMD系统更新的，正是EKV的发动机。
如此看来，美国军方的兴奋是可以解释的。从工程角度来看，在太空拦截洲际弹道导弹（更准确地说是其弹头）确实是一项重大成就。可以说，美国导弹技术专家完成了最难的任务——在速度极快的情况下（每秒10公里）从远距离（几千公里）击中以航天标准来说很小的目标。这也解释了为什么拦截不需要爆炸物——在这种速度下，即使是很小物体的撞击也会释放巨大能量，确保弹头爆炸。不过，研发者必须确定拦截工具能稳定命中弹道目标，这需要多次试验。
前俄空军特种司令部防空导弹部队指挥官谢尔盖·哈特列夫强调：“现在谈重大成就还为时过早，需要在各种条件下进行多次试射。如果受到干扰和对抗，（拦截导弹的）射程和命中率可能降低50%。”
GMD系统的另一个问题是成本。美国军备控制与不扩散研究中心专家菲利普·科伊尔认为，这次试射只是“花费2.44亿美元和3年时间迈出的一小步”。GMD系统的研发和装备计划总耗资恐超过400亿美元。
还有一个认识这次试射的重要细节，首先是对俄罗斯来说。该系统的目的仅仅是消除来自“第三世界国家”的核威胁，首先是朝鲜和伊朗。这与俄罗斯或中国没有关系。GMD系统只能摧毁少量老式洲际弹道导弹——没有配备现代化突防工具的单弹头导弹。起初，有人曾试图研制集束拦截导弹来对付分导式多弹头导弹。但这项计划被认为开支太大、难以实现，所以在2009年被取消。
前俄空军副总司令艾捷奇·比热夫指出：“美国人没有搞出什么新东西。”他认为，美国和俄罗斯一直都在进行反导系统试验，这次没有什么特别之处。
如此看来，GMD系统测试对俄罗斯并没有多大危险。哈特列夫指出：“我们的导弹有干扰装置和分导式多弹头，这意味着，可以把这些成功试射变成小概率事件。”
报道称，这些试射更像是特朗普对朝鲜的示威，就像向朝鲜半岛派遣航母和在韩国部署“萨德”系统一样，都是为了吓唬平壤。
比热夫认为，对美国领导人来说，安抚自己人、展示“我们对朝鲜试射导弹有回应”，也是这些测试的目的之一。
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost