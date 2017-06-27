东盟外交在中美日之间寻求平衡

日本立命馆大学特聘教授白石隆题为《“东盟外交追随中国”是片面看法》的文章称，东盟国家利用东亚峰会、东盟地区论坛等地区合作机制，与美国、日本、中国的关系，以及其他可以利用的一切“杠杆”，来谋求实现本国的安保与经济发展。
文章称，中国在5月与东盟达成旨在防止南海争端的“南海行为准则”框架。包括菲律宾总统杜特尔特、印度尼西亚总统佐科在内的多位东盟领导人还出席了在北京举办的“一带一路”国际合作高峰论坛。文章称，看到上述情况，有不少人提出了东盟在追随中国的看法。但这是过于简单的观点。
文章称，杜特尔特政府采取了极为现实主义的行为，避免与中国对峙，而在南海问题上“冻结现状”。但是，为了经济增长，菲律宾不仅从中国，也从日本、世界银行、亚洲开发银行得到基础设施建设等方面的合作。杜特尔特总统去年宣布“与美国诀别”，但其后美菲联合军演继续在进行，也没有出现修改美菲《加强防务合作协议》的苗头。
文章称，东盟其他国家的情况也可以说大致相同。印尼2015年决定让中国承建雅加达至万隆高铁。在矿山、能源、资源开发等领域，中国企业的直接投资正进入印尼。但是，印尼又希望日本承建雅加达至苏腊巴亚铁路，并打算在安保领域与日本、澳大利亚开展合作。
文章认为，从上述情况可以看出，东盟国家利用东亚峰会、东盟地区论坛等地区合作机制，与美国、日本、中国的关系，以及其他可以利用的一切“杠杆”，来谋求实现本国的安保与经济发展。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost