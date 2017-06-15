莫迪访美欲与特朗普建“特殊关系”

印度总理纳伦德拉•莫迪将于周一在白宫首次会晤特朗普
总统：他此次为期两天的华盛顿之行将是“朴素”的，不会有之前他在奥巴马执政期间访美时的浮华。白宫说，两位领导人寻求推进美印伙伴关系的“共同重点”,包括打击恐怖主义、促进经济发展以及在印度洋-太平洋地区扩大安全合作。
两国官员都试图为会晤设立较低的预期，把这描述成莫迪和特朗普彼此了解的途径。他们此前只通过电话，没见过面。驻华盛顿的印度外交官强调两位领导人的共同之处，提及莫迪的商业敏感性和在群众中间的魅力。白宫助手则聚焦更具“特朗普风格”的东西。
高级官员在有关此次会晤的背景吹风会上告诉记者:“他们是全世界社交媒体粉丝最多的政治领袖。”这位官员还立即补充说:“特朗普总统稍稍领先于莫迪。”这位没有透露姓名的政府官员说:“这显示了他们是哪种类型的领导人：两人都是创新者，都是商业领袖。我认为他们能找到很多共同立场。”
莫迪的助手说，他的目标是与特朗普形成某种特殊的关系。印度官员说，新德里对特朗普讨好中国国家主席习近平感到不安。今年4月，特朗普在海湖庄园的冬季寓所接待了习近平。白宫官员则否认特朗普政府忽略了印度的提法。莫迪的这次访问将没有他2014年在奥巴马执政期间访问白宫时的公开示爱。他当时与奥巴马一起参观了马丁·路德·金纪念馆。
但是，特朗普的助手们说，莫迪在会晤特朗普后也将参加白宫的鸡尾酒招待会和工作晚宴，这是特朗普上任后首次以如此规格接待外国领导人。这位官员说，双边会晤将在很大程度上聚焦反恐和安全，特朗普政府希望把印度提升为“主要的防御伙伴，跟我们最密切的盟友和伙伴同样级别”。
印度总理莫迪周一访问白宫，与特朗普总统举行首次会晤。届时,一直作为两国关系基础的一项原则——即支持强大印度的发展符合美国国家利益——面临危险。白宫的一名髙官说，特朗普将和用此番会晤“切实扩大关于印度的知识库，并了解美印关系的重要性”。
他说，特朗普政府将为莫迪“铺上红地毯”。这为此番会晤定下乐观的基调。但在移民、贸易和气候这些鼓吹“美国优先”口号的主题上的分歧有可能让两国关系变得紧张。如果特朗普采取一种比前任更为交易型的立场，那么两国关系可能取决于印度为美国创造就业的能力和为海上安全做出更大贡献的能力。
特朗普在1月就职典礼后与莫迪通电话。白宫当时说，特朗普称印度是“真正的朋友”。白宫官员说，他把印度视作亚太稳定的一个至关重要的伙伴。中国的崛起和经济增长正在重塑亚太地区。印度官员称，此番会晤将使两位领导人有机会相互了解。两人都承诺将推动以提髙本囯制造业为基础的经济项目，并激起了动摇囯内政治的一波又一波民族主义情绪。
设在新德里的智库——观察家研究基金会战略研究负责人哈尔什•潘特说:“这在很大程度上取決于他们能形成什么样的和睦关系。如果他们没有(实现了解），近几年消除的令人不快因素会很容易重新浮现并摧毁两国关系。”
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