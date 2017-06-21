马克龙成近年来最强势法国总统

【法新社巴黎6月18日电】马克龙周日在议会选举第二轮投票中，获得了法兰西第五共和国优势最大的议会多数之一，不过没有获得期待的压倒性多数，另外投票弃权率创下纪录。
根据最终结果,“共和国前进”运动与结盟的“民主运动”一共获得351个席位，远远超过绝对多数所必需的289席，但低于首轮投票和民调让人预测的400席。“一年前，无人能想象会有如此这般的政治革新。”总理爱德华•菲利普髙兴地说。共和党跟民主派与无党派联盟一共获得131个席位，超过了首轮投票之后右派的预期。社会党仅获得29个席位，远远低于上届国民议会当中的284席，但尚能组成议会党团。
马克龙今后拥有了行动自由来实施其总统计划，但是创纪录的弃权率说明选民拒绝赋予新总统“全权”。按照议会选举之后的传统，总理菲利普应当在周一或周二解散政府，然后马上组建一个新政府，实际上不会有大的改变。
【法新社巴黎6月19日电】法国新一届国民议会与上一届相比，有许多新面孔，更年轻、女性更多。
更年轻 新一届国民议会议员平均年龄降幅超过了 5岁，从2012年的54岁降至2017年的48岁零8个月。“不屈服的法国”运动议员平均年龄最小，为43岁零4个月，超过了“共和国前进”运动(45岁半)、国民阵线(48岁零8个月)和共和党(52岁，其在2012年为55岁)。
女性更多 新一届国民议会女性人数创纪录，从2012年的155人增至223人。“共和国前进”运动女议员最多，占其总人数的47%，超过了“民主运动”(46%)和“不屈服的法国”运动(41%)。
新面孔更多 在345名竞选连任的议员中，有140人获胜。有424名当选者之前从未当过议员。“不屈服的法国”运动的议员都是新当选的，“共和国前进”运动新当选议员占91%。
【西班牙《国家报》网站6月19日文章】题：法国一切清零，命运交给马克龙
马克龙周日完成了他对法国陈旧党派体系的“拆除”工作。这件事他处理得卓有成效且出人意料。在主宰法国数十年的党派体系坍塌之际，该国政坛人物也经历了深层次的“新陈代谢”。一些直到不久前还手握重权的政要们就此淡出人们的视野。与此同时，一批新生代议员登陆国民议会，他们对自己的新工作还谈不上精通，但他们对总统忠心耿耿。拥有他们的支持，马克龙将利用议会绝对多数席位，推行他雄心勃勃的经济改革。
但值得注意的是，马克龙阵营在国民议会选举第二轮投票中的获胜优势并没有此前一些民调显示的那么大，而且第二轮投票的弃投率达到登记选民总数的约57% ,创下法国国民议会选举弃投率的最高纪录，这也使“马克龙主义”的胜利打了一些折扣。
法国的这个春天一从4月23日到6月18曰的4次选举投票——以马克龙的大获全胜告终。他就此成为法国近年来最强势的总统。马克龙将面对的是国民议会中遭分化削弱的反对派、陷入危机的两大传统政党(左翼的社会党和右翼的共和党)，以及在国民议会中雷声大雨点小的民粹主义力量。
两个月前还没有几个人相信的事情如今已成为现实。在赢得总统大选之后，马克龙保持了胜利者的强势节奏，并如愿赢得议会绝对多数席位。在不到两个月的时间里，马克龙完成了法国党派体系的清零和重置，国民议会今后不再是在派多数或左派多数，而是“马克龙多数”。
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