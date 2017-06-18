验血助前列腺癌患者对症下药

英媒称，研究显示，一种“三合一”验血能告诉前列腺癌患者，他们是否应该服用靶向药物、治疗是否有效，并让他们对复发提高警惕。
据英国《泰晤士报》网站6月19日报道，研究人员发现，检验血液中癌的DNA可挑选出适用一种新药的前列腺癌患者，而这种新药目前用于治疗女性卵巢癌患者。
报道称，在治疗期间再次验血能显示肿瘤是否在缩小，使那些对现疗法无反应的患者能在数周内改用其他疗法。
研究还显示，验血能发现肿瘤对现疗法产生抵抗力的初步迹象。
报道称，这些是显示所谓液体活检大有希望的最新研究成果。很多人希望，液体活检能通过发现血液中的肿瘤DNA片段大大改进癌症治疗手段。在本月早些时候举行的最大型世界癌症会议上，科学家们表示，希望液体活检有朝一日能在症状出现前就发现肿瘤的早期迹象，而且使医生能以周为单位量身定制治疗手段。
报道称，参与这一最新研究的人员研究了49名试用奥拉帕尼的前列腺癌晚期患者。奥拉帕尼是一类被称为PARP抑制剂、能阻止肿瘤修复基因受损的新药之一。奥拉帕尼目前被用于治疗BRCA基因突变的卵巢癌患者。然而，人们希望，在每年新增的4.7万前列腺癌患者中，也许有超过四分之一的人对这种药物有反应。
研究人员发现，对奥拉帕尼有反应的患者血液中，肿瘤DNA浓度在8周后下降了一半，而没有反应的患者的浓度略有上升。在这一时期内，浓度有所下降的患者平均活了17个月，未下降的患者平均活了10个月。
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