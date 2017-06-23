【日本《读卖新闻》6月22日报道】在拥有13亿人口的印度，报纸发行量正在持续扩大，10年时间翻了两番。2016年印度共计出版发行了3.7145亿份报纸，位居全球第一，与位居第二的中国已经拉开了相当大的差距。随着互联网的普及，日本和欧美等国家报纸的发行量均有所下降，印度人口的不断增加和互联网的欠发达支撑了报纸的发行量。在印度首都新德里中心地带的商业街边，卖报纸的摊位摆满了各色报纸。摊主笑着对记者说：“近5年来，销售额大概增加了50％。”
英语报纸、印地语报纸甚至还有地方方言的报纸......摊位上五花八门地摆着40多种报纸。一名读者告诉记者，他觉得报纸上有很多电视当中没有报道的细节。买报、读报几乎已经成为他每日生活中不可或缺的组成部分。印度的报纸发行量，近10年每年都在以10％到20％的速度增长。在政府登记的日报刊号，2016年达到了1.5723万个，比5年前增加了一半。印度人口每年大约增加1000万以上，由于教育的普及和深入，识字率大大提升。而和发达国家相比，互联网的普及率又相对较低，因此报业获得了蓬勃发展。
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