海尔取消中间管理层 借互联网良机再造企业

美媒称，在我们如今生活的这个时代，企业再造已经是大势所趋。压缩企业层级、提高敏捷度和灵活性、促进与市场的互联互通，已经成为每个首席执行官必须面对的课题。每个人都在经历着“数字化转型”。
据美国《麻省理工学院斯隆管理评论》杂志网站6月19日文章，张瑞敏是真正的改革践行者。作为中国白色家电巨头青岛海尔集团的首席执行官兼董事局主席，张瑞敏的大胆改革是大多数企业高管做梦都不敢想的。他几乎彻底颠覆了一个全球化制造企业的治理结构。
米歇尔曼：您目前正在推进的战略转型从许多方面来说都是史无前例的。首先，我想请问您为什么选择在这个时间转型？
张瑞敏：现在正是转型的大好时机，这主要基于两点原因，一个是互联网，另一个是物联网。互联网让组织各部门之间及组织与客户之间真正实现了零距离沟通。此外，随着物联网（即下一代互联网）的出现，企业更迫切需要全新的管理模式。物联网概念尽管已历经十几年的发展，但仍未取得爆发式的进展。我们基于互联网技术进行的这次转型，不仅旨在对公司结构进行根本性变革，更是希望能够成为物联网的引领者。
米歇尔曼：您认为这是引领物联网的唯一可行途径吗？您曾经考虑过其他可能的组织形式吗？
张瑞敏：对于这个问题，我们同样从两个不同的角度来思考。首先，在进入美国市场后的多年间，我们曾经接触过许多公司，希望找到可以借鉴的管理模式，但都未能如愿。因此，我们决定探索适合自身的管理模式。我们最终得出这样的结论，要想在互联网时代中生存下去，我们必须彻底颠覆传统的企业结构。
其次，物联网时代需要企业做些什么？在物联网时代，企业需要与用户直接互动，专注打造最佳的用户体验。然而在传统经济中，完全没有“用户”的一席之地，有的往往只是“客户”。客户是不具名的，而用户却是真实存在并且与创造过程直接相关的。
为什么物联网还没有引爆？那是因为缺少面向用户的互动平台，有了这样的平台，企业才能直接了解产品用户的需求，从而确定未来的方向。我们需要建立一个“社群经济”，确保客户与企业的零距离沟通。
米歇尔曼：海尔的所有业务都会在平台上运营吗？海尔是否会将某些业务剥离出来，以更传统的方式进行管理？
张瑞敏：我们的所有业务最终都将走上平台。海尔已经取消了中间管理层，彻底颠覆了原有的企业结构。现在，我们就是一个创客平台。所有业务都必须发展成为有创造力的创业企业，否则将被清除出这个平台。同时，我们的平台也对海尔外部的创业项目开放。现在，平台上已经有超过3000个“小微”在运营。
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