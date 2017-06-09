中日在亚洲展开港湾权益竞争

【《日本经济新闻》网站6月13日报道】中日两国围绕亚洲海洋权益展开的竞争日益激烈。中国加强了通过“一带一路”构想参与各国主要港口运营的姿态，日本为了确保能源的稳定运输路线也开始采取了行动。
日本计划持股运营柬埔寨南部国际港口的西哈努克港湾公司。该公司6月8日在柬埔寨证交所上市并出售25%的股权，国际协力机构计划收购这部分股权的一半。该港口是柬埔寨唯一的国际港口。2011至2015年的集装箱吞吐量年均增长13%。中国企业也对收购该公司股权显示出兴趣，一场中日争夺战已然打响。
三井物产计划与印度塔塔集团共同承接斯里兰卡科伦坡港的扩建工程与运营的综合订单。日印联盟拿下订单后，预计日本国际合作银行和海外交通与都市开发事业支援机构将实施投融资。日本政府认为斯里兰卡是印度洋的交通要冲，今年4月为该国提高海洋警备力提供了支援，此外还确定了向该国贷款总额约450亿日元(约合4.1亿美元)的方针。二战后，日本通过日元贷款或亚洲开发银行，与不少亚洲国家展开基础设施建设合作。
现在在亚洲展开积极活动的是中国。中国力争通过“一带一路”提高对从南海经由印度洋前往欧洲海路的影响力。但这条海路与日本从中东进口原油和天然气以及向欧洲运输集装箱的路线重合，因此日本比较担心。日本政府一名相关人士表示，即使是平时专门作为物流盛地利用的港口，如果中国对运营行使影响力，也“存在被用于军事目的的风险”。
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