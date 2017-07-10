阿里巴巴首家无人零售店亮相 “拿了就走”是一种怎样的体验？

未来新零售是什么样的？
刚刚过去的周末，阿里巴巴首家无人零售店“淘咖啡”在淘宝造物节上亮相。
称之为“无人零售”，是因为用户登陆淘宝账号，输入支付密码后，便可以进店点餐购物，无需排队收银，拿了然后走人。也就是说，你需要的，只有这两样东西：一个淘宝账号，一部智能手机。
那么，全球首个“无人零售店”天猫淘咖啡，为消费者带来了怎样的极致购物体验呢？
简单说来就是：选购一筐商品，拎着径直走出店门，全程无需掏手机，也无需扫二维码或者掏钱包，当你走出一道“支付门”时，就已经在不知不觉间完成了支付。
昨日，记者就在杭州国际博览中心体验了一把无人商店购物。在店门口，摆着与地铁出入口类似的闸机。进门之前，用户用淘宝客户端生成的身份二维码在闸机上一刷，就完成了身份确认。进店后，手机便可以收起来，不用再取出，甚至关机也行。离店前，消费者会经过一道“支付门”，它由两扇门组成，几秒时间内，用户手中的商品会被自动识别，并自动完成支付宝扣款。一旁的提示器会告诉你，“支付宝共计扣款XX元”。
这背后的秘诀在于一套由蚂蚁金服提供，融合了计算机视觉、传感器感应、生物识别技术等多种技术的物联网支付技术。当刷二维码进店后，店内的摄像头等传感器，就已经在神不知鬼不觉之间，将消费者本人和他的淘宝、支付宝账号进行了识别绑定。
如果把商品藏在书包里或口袋里，有可能蒙混过去吗？蚂蚁金服技术人员告诉记者，由于使用了无线射频识别等技术，即便把小物件揣在包里、口袋里，支付门也能识别这些商品并完成扣费。
除了全程无需人工干预的无人零售店，消费者还可以在店内的互动桌前体验一把“虚拟购物”。坐在桌前，头顶的摄像头对你进行识别后，只要用手指拖拽桌面电子屏上的鹅掌木家具、珐琅锅、时尚连衣裙等任意商品的电子图标，这些商品就能在现实世界中进入你本人的淘宝购物车里。
而在咖啡区，点单后不用在柜台前傻等，只需要在咖啡厅里的大屏幕前晃一晃身体，摄像头就会识别出你的脸，并提醒你还有几分钟可以取餐。
除了人脸识别点餐、“支付门”10秒完成支付等炫酷的购物体验，108家从全国筛选出的创造力十足的“神店”齐亮相，新一代年轻人引领的个性化、体验式消费崛起，正成为新零售的一股关键力量。
据悉，这家“无人零售店”淘咖啡是一个占地200平方的线下实体店样板，集商品购物、餐饮于一身，可容纳用户50人以上，实际容纳规模可随场地面积而增加。
阿里巴巴集团逍遥子认为，新零售时代的实体门店交易和网上交易没有任何区别，每一个用户都可识别、可触达、可洞察、可服务。
科技驱动新零售商业变革的时代，已经来临，在未来，理想的购物生活是没有边界的，线上线下也许真的会融为一体。
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