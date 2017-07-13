中国共享经济潜力与风险并存

“共享经济”是利用闲罝资源满足一个或多个人实际需求或潜在需求的全新经济模式。我们看到最多的是共享民宿、共享单车、共享汽车等，现在还出现了共享充电宝、共享雨伞等更细化的分类。
"共享e伞”是中国一家共享经济公司，致力于将雨伞投放到城市的不同地点，供人们在需要时使用。不过,该公司目前正面临一个棘手的问题：在推出共享雨伞服务短短几个月里，就丢失了 30万把雨伞。
“共享e伞”创始人赵书平在接受媒体采汸时表示，尽管在推出这项服务的前三个月里，就有约30万把雨伞不知所踪，但这仍然无法阻止其今年在全国扩张的脚步。
共享雨伞的运营模式与共享单车差不多，用户通过下载一个手机应用软件就能知道哪里有可用的雨伞，在用智能手机扫码并解锁后，就能打开伞使用。
“共享e伞”要求用户交付19元人民币的押金，每使用30分钟收取0.5元的费用。
这些雨伞都被投放在了人流较集中的区域和公共交通站台的出口，赵书平相信共享雨伞在中国能够获得与共享单车一样的成功。
共享经济在中国发展势头迅猛，各大城市人流涌动，加上人们曰常生活中越来越多地使用智能手机，共享经济模式潜力无穷。
官方数据显示，2016年中国共享经济市场交易额高达3.45万亿元人民币，同比增长103%。
【香港亚洲时报在线7月11曰报道】题：奢侈品牌手提包加入中国超级火爆的共享经济
先是共享单车，然后篮球、雨伞和手机充电器也加入了中国的“共享经济”。为了能够抓住这股热潮赚钱，创业者正在寻找新的方式让人们愿意共享更多种类的物品。
一位创业者决定，是时候让奢侈品牌手提包加入这个市场了，尽管在中国一直能够买到质置很好的高仿包。
奢侈品牌——从香奈儿、迪奥、古驰、爱马仕、普拉达到路易威登等手提包现在可以在租赁共享平台“抖包包”上租到。抖包包建立在微信平台上，交易通过微信支付实现。
这可以说是非常有诱惑力的提议，尤其是对向往富人生活方式的女性而言，因为每个月的押金和租金比自己买奢侈品牌手提包要便宜得多。
在抖包包上架的15个奢侈品牌中，古驰的一款帆布饺子包是价格最便宜的，每个月仅需99元，押金999元。这款手提包在商店的售价为7500元。
除了相对低廉的价格，抖包包还承诺所有手提包都是真品，以打消中国消费者担心可能借到假包的担忧。
尽管租赁奢侈品在美国、日本和英国已经非常流行，但这种商业模式才刚刚借着共享经济的热潮进入中国。
抖包包试图给出明确的信息，想要让所有年轻中国女性都用上奢侈品牌。但在抖包包出现之前,一些女性已经找到享受富人生活方式的方法，就是购买做工精良的高仿包。
在深圳经营手提包零售店的王女士 (音)认为，奢侈品共享模式是否会抢走原本购买高仿包的消费者还很难说，她认为品质好的高仿包仍将有市场。她说:“手提包非常私人。一些女性可能不愿意使用二手包，或者说很多人曾经用过的包。”
在江苏省南京市一家电视台工作的孙丽(音)说，与其每个月花近2000元租赁会贬值到低于租金的手提包，我还不如用同样的钱买个好一点的高仿包”。
孙丽不认为租用的经历可以带给她与实际拥有一手奢侈品牌手提包同样的乐趣。对她来说，共享的模式剥夺了真正拥有奢侈品牌手提包的意义。
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